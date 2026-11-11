La misa en Luján, bajo un amplio despliegue de seguridad y asistencia
La Provincia desplegará 12.000 efectivos policiales, 1.200 trabajadores de la salud y más de 10.000 voluntarios para garantizar la seguridad y asistencia durante la histórica ceremonia que encabezará el Sumo Pontífice en la Basílica de Luján. Habrá cortes de tránsito, puestos sanitarios y espacios especiales.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
En la última parada, el gobernador Axel Kicillof supervisó los preparativos para la última actividad del papa León XIV en la Argentina, que tendrá lugar este miércoles 11 de noviembre en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Luján. El operativo involucra a distintas áreas del Gobierno bonaerense y al municipio, ante la expectativa de una convocatoria multitudinaria.
El dispositivo contempla la participación de 12.000 efectivos de las fuerzas de seguridad, que estarán a cargo de la prevención, la custodia y el ordenamiento del tránsito en los principales accesos a la ciudad. También habrá despliegue de motos y helicópteros para reforzar las tareas de vigilancia.
En materia sanitaria, la Provincia dispondrá de más de 1.200 trabajadores de la salud, 45 ambulancias, ocho unidades sanitarias móviles y 12 puestos médicos de mayor complejidad. El esquema se complementará con ocho hospitales de referencia y cuatro hospitales de campaña para responder ante eventuales emergencias.
La asistencia a los peregrinos también contará con más de 10.000 voluntarios capacitados, que tendrán la tarea de orientar a los visitantes y colaborar con la organización de la jornada. A lo largo de los recorridos habrá postas de cuidado e hidratación, carpas eucarísticas, sanitarios y pantallas gigantes para seguir la ceremonia.
Además, se habilitaron sectores con condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, en el marco de un operativo que busca garantizar la participación de los fieles y atender las necesidades de quienes se acerquen al santuario.
La recorrida de Kicillof y el mensaje político
Durante la supervisión de los preparativos, el mandatario bonaerense estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; y el intendente de Luján, Leonardo Boto.
“Hace casi dos meses que venimos trabajando, con reuniones periódicas y un seguimiento permanente, para garantizar que todo salga bien en esta histórica visita”, sostuvo Kicillof.
El Gobernador también destacó el significado de que el Papa haya comenzado su recorrido por la provincia en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y cierre su visita con una misa vinculada a la caridad y la defensa de los sectores más vulnerables.
“Que finalice aquí, con una misa que tiene que ver con la caridad, con los más humildes y con los excluidos, habla también de dónde pone la mirada y a quiénes escucha”, expresó.
Para quienes concurran a la celebración, el Gobierno bonaerense habilitó el sitio visitadelpapapba.gba.gob.ar, donde se pueden consultar los mapas de circulación, los accesos, los cortes de tránsito y las recomendaciones para participar de la jornada.