Gremio docente se le planta a Kicillof y pide que devuelva los días descontados por paro
Desde SUTEBA y el Frente de Unidad Docente Bonaerense presentaron un reclamo formal ante la Dirección General de Cultura y Educación para exigir la devolución de los descuentos salariales y que impacten en el próximo cobro
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El gremio docente SUTEBA, junto a las organizaciones que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), presentó un reclamo formal ante el gobierno de Axel Kicillof para exigir la restitución de los descuentos aplicados en los salarios de los trabajadores de la educación por adherir al paro del pasado 15 de octubre.
A través de una presentación ante la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), los sindicatos solicitaron que se devuelva la totalidad de los montos descontados y que la restitución se concrete en la próxima liquidación de haberes.
Desde el sector gremial cuestionaron el impacto de las deducciones sobre los ingresos docentes y reclamaron una respuesta por parte de las autoridades educativas bonaerenses. El planteo apunta a que los trabajadores que participaron de la medida de fuerza recuperen íntegramente el dinero que se les retuvo.
Además, las organizaciones sindicales solicitaron que se convoque al FUDB para abrir una instancia de diálogo con el Ejecutivo provincial y abordar específicamente el reclamo por los descuentos salariales.
RECLAMAMOS LA DEVOLUCIÓN DE LOS DESCUENTOS Suteba, junto a las organizaciones que integran el FUDB, presentó una nota ante la DGCyE reclamando la devolución íntegra de los descuentos por el paro del 15 de octubre, para que sean restituidos en la próxima liquidación de haberes. Asimismo, solicitamos una convocatoria al Frente para abordar este reclamo. #Suteba40Años
El pedido vuelve a poner en escena la tensión entre los gremios docentes y la administración bonaerense en torno a las medidas de fuerza y sus consecuencias sobre los salarios de los trabajadores de la educación. Cabe recordar que durante el mes de octubre hubo una seguidilla de paros importantes que afectaron el normal funcionamiento de las escuelas bonaerenses.
El primero de ellos fue el 1 de octubre, donde los docentes realizaron una medida de fuerza para visibilizar el aumento de la violencia en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. También hubo reclamos por la no convocatoria de Kicillof a paritarias para discutir mejores salarios.
Luego la medida de fuerza fue el 8 y 9 de octubre, también por los mismos motivos. Algunas organizaciones sindicales más combativas también realizaron otros paros y pusieron el grito en el cielo por el descuento en los salarios de los trabajadores.