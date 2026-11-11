Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de noviembre de 2026 ROMPIÓ EL CHANCHITO

Juegos Bonaerenses: Kicillof reparte más de $9.200 millones entre los municipios

El Gobierno bonaerense oficializó una nueva transferencia de fondos para los distritos que participan de la 35° edición de los Juegos Bonaerenses. Se trata de aportes no reintegrables destinados a cubrir los gastos de traslado, alojamiento y transporte de las delegaciones que compitieron en la etapa final provincial.

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