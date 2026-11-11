Juegos Bonaerenses: Kicillof reparte más de $9.200 millones entre los municipios
El Gobierno bonaerense oficializó una nueva transferencia de fondos para los distritos que participan de la 35° edición de los Juegos Bonaerenses. Se trata de aportes no reintegrables destinados a cubrir los gastos de traslado, alojamiento y transporte de las delegaciones que compitieron en la etapa final provincial.
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A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, la administración de Axel Kicillof autorizó el desembolso de $9.232.518.706 para los municipios de la provincia de Buenos Aires, en concepto de una diferencia del apoyo económico que había sido otorgado anteriormente para el desarrollo de la competencia.
Según se desprende de los fundamentos de la medida, los recursos permitirán afrontar distintos costos vinculados con la organización de la instancia decisiva del certamen. Entre ellos, se encuentran los traslados correspondientes a la etapa interregional, además del alojamiento y el transporte de las delegaciones que lograron clasificarse para las finales.
La disposición se enmarca en el Programa Juegos Bonaerenses, creado en 2023 bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. La cartera, a través de la Subsecretaría de Deportes y la Dirección de Juegos Bonaerenses, tiene a su cargo la coordinación e implementación del certamen junto con los gobiernos municipales.
Cabe recordar que, mediante el Decreto 1944/26, la Provincia ya había dispuesto aportes económicos para los distritos con el objetivo de financiar la etapa final de la competencia. Ahora, con esta nueva disposición, se busca completar el respaldo financiero para afrontar los gastos que demanda la participación de los deportistas y las delegaciones.
Por último, el decreto establece que los municipios beneficiarios deberán presentar la correspondiente rendición de cuentas ante el Honorable Tribunal de Cuentas bonaerense, de acuerdo con la normativa vigente. El gasto será imputado al Presupuesto General de la Provincia para el ejercicio 2026.
Entre los municipios más beneficiados se encuentra la ciudad de La Plata, ya que recibirá $279.821.600. Por su parte, aparece La Matanza, con $269.856.700; Bahía Blanca, con $236.933.800; San Fernando, con $163.052.400; Quilmes, con $161.952.200; y Lomas de Zamora, con $157.860.900. Moreno percibirá $149.798.700, Junín recibirá $147.996.450, Pilar contará con $144.636.700, San Pedro con $141.214.500 y Olavarría con $135.447.700. En tanto, Pergamino recibe $127.101.000 y Tandil, $125.812.046.
En el interior bonaerense también figuran aportes de $119.403.300 para Trenque Lauquen, $116.122.600 para Pehuajó, $112.667.200 para San Nicolás, $88.524.000 para Necochea y $103.729.600 para Patagones.
Los Juegos Bonaerenses 2026 finalizaron a fines de octubre, donde el ganador fue el municipio de Quilmes con un total de 60 medallas (40 de oro, 11 de plata y 9 de bronce). En segundo lugar quedó Lomas de Zamora, tercero Avellaneda, cuarto Almirante Brown y La Matanza en el quinto lugar.