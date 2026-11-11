Neme sigue sin aparecer y crece la incertidumbre en el Concejo
A 19 días del vencimiento de su licencia, el exintendente interino todavía no retomó su actividad legislativa ni hay precisiones sobre su futuro político. La indefinición atraviesa al bloque del PRO y al interbloque oficialista. En el círculo rojo y la sociedad aún retumba su frase: “Me voy a romper el lomo por Mar del Plata”.
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El futuro político de Agustín Neme continúa sin definiciones. A 19 días del vencimiento de la licencia que había solicitado como concejal, el dirigente del PRO todavía no retomó su actividad en el Concejo Deliberante ni hay señales concretas sobre el lugar que ocupará en el nuevo esquema político de General Pueyrredon. Su ausencia ya no representa solamente un interrogante para su bloque: también alcanza al interbloque oficialista y a la organización del trabajo legislativo.
Este martes 10 de noviembre volvió a quedar expuesta la situación. Según el calendario habitual de funcionamiento, debían sesionar dos de las comisiones que integra el exintendente interino: Derechos Humanos, cuya periodicidad establece reuniones los segundos y cuartos martes de cada mes, y Educación, que tiene previsto un encuentro semanal. Sin embargo, ninguna fue convocada. La única comisión que se reunió durante la jornada fue Obras, un espacio del que Neme no forma parte.
El escenario se extiende al miércoles 11. De acuerdo con el cronograma, Salud debería sesionar semanalmente, mientras que Deportes tiene establecidas reuniones los segundos y cuartos miércoles de cada mes. Ambas forman parte de las seis comisiones que integra el concejal, pero tampoco fueron convocadas para esta semana. De esta manera, el calendario vuelve a avanzar sin actividad en otros dos espacios en los que Neme tiene participación.
La falta de convocatorias, no obstante, involucra a distintos sectores políticos. Educación, Derechos Humanos y Salud están presididas por concejales de bloques opositores. Deportes, en tanto, tiene al frente a la Unión Cívica Radical (UCR), uno de los espacios que integra el interbloque de gobierno junto al PRO, La Libertad Avanza (LLA) y la Coalición Cívica. Por eso, el cuadro de situación no puede circunscribirse a una decisión del oficialismo, sino que expone una dinámica legislativa atravesada por distintas responsabilidades políticas.
Perfil político de Agustín Neme en la página del Concejo Deliberante de General Pueyrredon.
El trasfondo adquiere mayor relevancia por el lugar que Neme ocupaba antes de desembarcar en el Ejecutivo. Hasta el 10 de diciembre de 2025, cuando asumió interinamente la intendencia tras la licencia de Guillermo Montenegro para ocupar su banca en el Senado bonaerense, era el presidente del bloque del PRO en el Concejo.
Durante diez meses, Neme estuvo al frente del Municipio, hasta que el regreso de Montenegro, el pasado 7 de octubre, modificó nuevamente el esquema de conducción política local.
En ese contexto, Neme solicitó licencia como concejal desde el 7 hasta el 16 de octubre. Sin embargo, el vencimiento de ese plazo no se tradujo en su regreso al trabajo legislativo. Posteriormente, una nueva extensión llevó la fecha límite hasta el viernes 23, pero tampoco entonces hubo una reaparición. Desde aquella etapa, las únicas señales públicas del dirigente llegaron a través de sus redes sociales.
Tampoco hubo novedades administrativas que permitan esclarecer su futuro. En las últimas publicaciones del Boletín Oficial no aparecieron decretos que indiquen una eventual incorporación al gabinete municipal, mientras que tampoco se conocieron definiciones públicas sobre su continuidad en el Concejo. La posibilidad de que ocupe un lugar en el Ejecutivo, su eventual regreso a la conducción política del bloque amarillo o su permanencia en la banca siguen sin una respuesta oficial.
La indefinición repercute en distintos planos de la estructura de gobierno. El PRO todavía debe resolver el lugar de quien fue su principal referencia legislativa antes de asumir la intendencia interina, mientras que el interbloque también enfrenta interrogantes sobre su articulación en el Concejo. En ese entramado, la ausencia de Neme adquiere un peso particular: no se trata de un concejal más, sino de un dirigente que condujo su bancada y estuvo al frente del Ejecutivo municipal durante casi diez meses.
A casi tres semanas del vencimiento de su licencia original, el panorama permanece sin cambios sustanciales. Montenegro volvió a la intendencia, pero el destino político de quien lo reemplazó durante casi diez meses continúa sin resolverse. Y mientras Neme sigue sin aparecer en el Concejo, el PRO y sus socios de gobierno —y hasta la oposición— esperan señales sobre el lugar que ocupará en la nueva etapa.
En diciembre de 2025, cuando asumió interinamente la intendencia, Neme aseguraba en entrevistas con medios locales que se iba a "romper el lomo por Mar del Plata". Casi un año después, aquella frase adquiere otra resonancia. Su prolongada ausencia del Concejo, sin explicaciones públicas sobre su futuro, contrasta con el compromiso que había expresado al asumir responsabilidades al frente del Municipio.
Aunque el reglamento permite que otros integrantes de las bancadas reemplacen a los concejales en las comisiones y durante las sesiones, eso no despeja el interrogante sobre el papel que debe cumplir un representante elegido por el voto popular. La pregunta, entonces, trasciende al PRO y al interbloque oficialista y empieza a instalarse también fuera del Palacio Municipal: ¿Puede un funcionario electo mantenerse al margen de sus obligaciones sin asumir ningún costo político?