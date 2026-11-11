Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de noviembre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Neme sigue sin aparecer y crece la incertidumbre en el Concejo

A 19 días del vencimiento de su licencia, el exintendente interino todavía no retomó su actividad legislativa ni hay precisiones sobre su futuro político. La indefinición atraviesa al bloque del PRO y al interbloque oficialista. En el círculo rojo y la sociedad aún retumba su frase: “Me voy a romper el lomo por Mar del Plata”.

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