La misa del Papa en Luján y las repercusiones en el Gobierno bonaerense

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La visita del papa León XIV a la Argentina y la multitudinaria misa celebrada en la Basílica de Luján dejaron distintas repercusiones en el arco político bonaerense. Desde el Gobierno provincial, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, consideró que el paso del Sumo Pontífice por el país marcará un antes y un después.
“Esta visita nos va a marcar para siempre”, sostuvo Larroque en declaraciones a Radio Provincia, luego de la celebración religiosa que congregó a una multitud en la Plaza Belgrano. Para el funcionario, la presencia de León XIV puede representar “un punto de inflexión por lo que ha generado en la conciencia de los argentinos”.
En ese sentido, el ministro planteó que el mensaje del Papa interpela especialmente a quienes tienen responsabilidades institucionales y políticas. “Para nosotros, para todos, es un momento de reflexión”, manifestó, al tiempo que vinculó esa convocatoria con uno de los planteos centrales del Santo Padre, referido a la necesidad de tender puentes.
“Todos los que tenemos una responsabilidad institucional estamos obligados a hacerlo”, expresó Larroque, quien también señaló que desde la gestión bonaerense toman ese mensaje como una oportunidad para revisar sus propias acciones. “Vamos a revisar qué cosas podemos haber hecho mal, para ser más contemplativos e indulgentes con el otro”, agregó.
¡Gracias, León XIV! 🤍🫂 Por las palabras de esperanza, encuentro y solidaridad que brindó a los millones de fieles que llegaron a Luján; por haber elegido nuestra provincia para empezar y terminar su visita; por el recuerdo de nuestro querido Francisco.
En tanto, por Radio Provincia, el ministro de Trabajo, Walter Correa, resaltó que uno de los ejes de la ceremonia ofrecida frente a la Basílica de Luján fue “la centralidad de lo humano en la construcción del trabajo”. Tras la visita de León XIV a la Argentina, afirmó que “pareciera que el sentido común, la comunidad, creer en el otro y ser solidario son una novedad en nuestro país, porque tenemos un Gobierno extremadamente cruel hacia el pueblo trabajador”.
También señaló que “León ratifica cuestiones que nos atraviesan”, como el llamado a edificar “la comunidad organizada”, lo que “nos da mucha satisfacción, pero nos deja tareas como militantes del campo nacional y popular”. En tal sentido, agregó que “a quienes militamos en el sindicalismo y peronismo, nos dejó una agenda fuerte y contundente”.
Por último, destacó el llamado a superar las miradas individualistas y fortalecer “la solidaridad, ver al otro como un hermano, salir de la concepción individualista y dar una mano al que tenemos al lado. De esta ceremonia me quedo con la agenda repleta de cosas para seguir avanzando”, concluyó.