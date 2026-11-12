Se recalienta la pelea por las intendencias y aparece un nuevo nombre para 2027

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La carrera hacia 2027 empieza a sumar nombres y movimientos. Juan Manuel Pettigiani, fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, comenzó a dar señales de que podría dar el salto a la política local y disputar la intendencia de General Pueyrredon. Aunque todavía debe resolver una cuestión administrativa dentro del Ministerio Público, sus declaraciones dejan en claro que la posibilidad está sobre la mesa. “No descartamos la participación política”, sostuvo. Y, ante la consulta sobre si se imagina liderando un equipo, su respuesta fue aun más contundente diciendo que “No lo descarto, al contrario».
Detrás de esas definiciones hay un trabajo que, según contó, ya está en marcha. Pettigiani realiza recorridas por distintos barrios junto a un centro de estudios y un grupo de personas de diferentes ámbitos que comparten la intención de involucrarse en los problemas de la ciudad. El objetivo, explicó, es completar un relevamiento territorial antes de elaborar una propuesta. No se trata solamente de una inquietud electoral: el fiscal busca instalar un diagnóstico sobre el funcionamiento del Estado y su distancia respecto de las necesidades cotidianas de los vecinos.
"El sistema público se ha ido alejando de lo que son las necesidades de la gente", planteó. En esa línea, consideró que la sociedad y el Estado transitan "mundos separados" y que resulta necesario "acercar de nuevo el Estado a la gente". Las recorridas le permitieron encontrar reclamos muy diferentes según la zona. En barrio Autódromo, por ejemplo, vecinos señalaron la existencia de puntos de venta de droga y situaciones de consumo en la plaza, mientras que en San Carlos las principales demandas estuvieron vinculadas con la falta de luminarias, la poda y la acumulación de basura.
Uno de los aspectos más fuertes de su diagnóstico está relacionado con la inseguridad y, particularmente, con la falta de denuncias. Pettigiani sostuvo que el retiro de las instituciones de los barrios alimenta una sensación de impunidad, pero también apuntó contra la falta de respuestas del sistema judicial. "La gente no denuncia porque sabe que no va a tener ninguna respuesta", afirmó. Una definición que expone un problema que va más allá de la cantidad de delitos. Cuando los vecinos dejan de acudir a las instituciones porque no esperan una solución, el Estado pierde otra vía de intervención y control.
En ese escenario, el fiscal cuestionó que la sociedad reclame una lucha firme contra el narcotráfico, pero que esa decisión no siempre se traduzca en acciones concretas de las instituciones. La ausencia de respuestas termina profundizando la percepción de que los responsables no enfrentan consecuencias. Para Pettigiani, la presencia estatal no puede limitarse a intervenciones aisladas, debe sostenerse en el territorio, atender las demandas y recuperar la confianza de quienes hoy sienten que están solos frente a los problemas.
El diagnóstico también alcanza a la situación económica y social de Mar del Plata. Pettigiani mencionó las dificultades del mercado interno, la falta de empleo y el deterioro de actividades tradicionales como el turismo, la industria textil y el cordón frutihortícola. En ese marco, identificó al puerto como una de las principales posibilidades para impulsar la recuperación de la ciudad. "El puerto es el gran motor que puede sacar a la ciudad de esta situación", dijo el fiscal. Sin embargo, advirtió sobre la falta de liderazgo y de una voz unificada que represente sus intereses.
Por ahora, Pettigiani no presentó una plataforma ni confirmó formalmente su candidatura. Pero el armado de un equipo, las recorridas territoriales y sus definiciones sobre la necesidad de participar políticamente lo ubican entre los dirigentes que comienzan a mirar hacia 2027. Su eventual desembarco en la contienda local tendría como punto de partida una crítica concreta. Un Estado que, según su mirada, se alejó de los vecinos y una sociedad que dejó de reclamar porque perdió la expectativa de obtener respuestas. "No estamos construyendo una sociedad que los incluya, sino al contrario, los expulsa a los chicos", resumió al referirse a la falta de oportunidades. Un diagnóstico que ahora busca convertir en una propuesta política.