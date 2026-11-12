Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de noviembre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Se recalienta la pelea por las intendencias y aparece un nuevo nombre para 2027

Un fiscal federal comenzó a tejer un armado político con eje en seguridad, empleo y desarrollo productivo. Su eventual candidatura sumaría otra pieza al mapa electoral bonaerense.

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