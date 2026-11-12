Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de noviembre de 2026 ANALISIS

La ONU deja en suspenso el caso Cristina: ¿hasta cuándo va a esperar Kicillof para jugar fuerte?

El Comité de Derechos Humanos cerró su período de sesiones sin tratar el caso Vialidad. Mientras Máximo Kirchner suma poder en el PJ y Sergio Massa marca condiciones, Axel Kicillof posterga una definición que sus competidores internos no esperan.

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