La ONU deja en suspenso el caso Cristina: ¿hasta cuándo va a esperar Kicillof para jugar fuerte?
El Comité de Derechos Humanos cerró su período de sesiones sin tratar el caso Vialidad. Mientras Máximo Kirchner suma poder en el PJ y Sergio Massa marca condiciones, Axel Kicillof posterga una definición que sus competidores internos no esperan.
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La postergación de una definición sobre el reclamo de Cristina Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas estira la incertidumbre hasta 2027 y complica los planes presidenciales del Gobernador. Mientras Máximo Kirchner se prepara para el Congreso del PJ y Sergio Massa marca sus propias condiciones, Axel Kicillof sigue evitando una confrontación abierta. La reunión con Máximo y la foto de unidad en Luján no alcanzan para disimular una interna en la que todos parecen jugar fuerte, menos quien aspira a conducir el peronismo.
El peronismo tiene un nuevo problema y, particularmente, Axel Kicillof. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas cerró su último período de sesiones del año sin tratar el reclamo presentado por Cristina Fernández de Kirchner para revisar su condena en la causa Vialidad. En principio, el asunto quedará para marzo de 2027, cuando el organismo vuelva a sesionar.
La novedad no es menor. La expresidenta pretende revertir los efectos de su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y mantiene abierta la posibilidad de volver a competir electoralmente. Pero los tiempos internacionales no acompañan sus expectativas y, mientras tanto, el peronismo queda atrapado en una indefinición que condiciona el armado presidencial.
Para Kicillof, esa demora puede resultar especialmente complicada. El Gobernador ya está en el juego de ser candidato a presidente, aunque evita decirlo abiertamente. Tiene estructura territorial, intendentes, gestión y un espacio propio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Sin embargo, todavía no termina de asumir una posición de jefe político frente a las presiones del kirchnerismo.
Y en política, esperar también tiene un costo.
Mientras Axel intenta mantener los equilibrios y evitar una ruptura, Máximo Kirchner se asegura lugares de poder dentro del PJ y Sergio Massa mueve sus propias fichas. Ninguno parece dispuesto a quedarse quieto hasta que el Gobernador decida cuándo empezar a jugar fuerte.
La pregunta que empieza a circular es sencilla: ¿hasta cuándo Kicillof va a esperar una definición de Cristina para tomar las riendas de su propio proyecto político?
La ONU y una definición que se corre hasta 2027
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas concluyó el 6 de noviembre su período de sesiones ordinarias sin abordar la presentación de la defensa de Cristina Kirchner.La próxima reunión ordinaria del Comité está prevista para marzo de 2027.
Además, un eventual pronunciamiento de Naciones Unidas no anularía automáticamente la sentencia dictada por la Justicia argentina.
El problema político es que Cristina no ha renunciado a la posibilidad de volver a competir. Por el contrario, en sus últimas intervenciones dejó abierta esa puerta si logra recuperar sus derechos políticos.
Máximo Kirchner también alimentó esa expectativa. Durante un acto en Lanús planteó la necesidad de trabajar para que su madre vuelva a la Casa Rosada.
La candidatura de Cristina, por ahora, es una posibilidad condicionada judicialmente. Pero para La Cámpora sigue funcionando como una bandera política que permite mantener cohesionada a su militancia y sostener su centralidad en las negociaciones.
Y allí aparece la dificultad para Kicillof.
Si Cristina mantiene abierta su candidatura, el Gobernador queda frente a una disyuntiva: esperar una definición que podría demorarse varios meses o avanzar con mayor decisión en la construcción de su propia postulación presidencial.
Por su personalidad y su manera de conducir, Axel suele elegir el camino menos confrontativo. Prefiere negociar, contener diferencias y evitar los enfrentamientos abiertos. Esa característica le permitió atravesar distintas crisis dentro del peronismo, pero ahora podría convertirse en una limitación.
Porque la elección presidencial no se resuelve solamente con acuerdos. También requiere liderazgo, iniciativa y capacidad para imponer condiciones.
Y por ahora Kicillof parece más dispuesto a administrar las tensiones que a disputar abiertamente la conducción.
Luján: una foto de unidad que no resolvió nada
Ayer en la histórica misa del papa León XIV en Luján reunió a las principales figuras del peronismo bonaerense.
Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa coincidieron en la celebración y protagonizaron una postal de convivencia después de semanas de enfrentamientos internos.
Una cosa es compartir una ceremonia y otra bastante distinta es ponerse de acuerdo sobre quién va a conducir el peronismo.
La foto de Luján sirvió para mostrar que los principales sectores pueden convivir en un mismo espacio. No significa que las diferencias estén resueltas.
Y mucho menos que se haya definido quién llevará la candidatura presidencial en 2027.
El Congreso del PJ: Máximo se asegura otra cuota de poder
La disputa tendrá un nuevo capítulo el próximo sábado 21 de noviembre.
Ese día, a las 10, se realizará el Congreso del PJ bonaerense, bajo una modalidad híbrida, con la mesa de conducción en la sede partidaria de La Plata y la participación virtual del resto de los congresales.
Allí se formalizará la presidencia de Máximo Kirchner, tal como había sido acordado con el sector de Kicillof.
La definición comenzó a cerrarse el martes 3 de noviembre, cuando el Gobernador recibió al diputado nacional en la Gobernación bonaerense.La reunión permitió destrabar la convocatoria al Consejo Provincial del partido, que se realizó al día siguiente.La decisión forma parte del reparto de poder establecido en febrero, cuando Axel reemplazó al líder de La Cámpora al frente del PJ bonaerense.
Pero la presidencia del Congreso no es un premio consuelo.
Se trata de uno de los principales organismos de la estructura partidaria y tiene intervención en cuestiones centrales para el armado electoral, entre ellas la definición de alianzas.
En otras palabras, Máximo conserva una herramienta importante para participar de las negociaciones del próximo año.
Mientras tanto, Kicillof quedó al frente del partido y debe demostrar que esa presidencia representa una conducción real y no solamente un acuerdo de convivencia.
Durante el Consejo también se discutió la continuidad de las PASO, uno de los puntos que enfrenta al peronismo con el Gobierno nacional, que pretende eliminarlas.
El Gobernador defendió las primarias como mecanismo para resolver candidaturas y evitar que las diferencias internas terminen fracturando al espacio.
Y Axel sigue evitando una confrontación directa.
El riesgo es que esa estrategia le permita conservar una unidad formal, pero termine debilitando su capacidad de decisión.
Massa no espera y juega su propio partido
En medio de la tensión entre el Gobernador y el kirchnerismo aparece un tercer actor que tampoco está dispuesto a quedarse mirando: Sergio Massa.
El líder del Frente Renovador mantiene relaciones con todos los sectores, conserva influencia legislativa y tiene vínculos con intendentes, dirigentes sindicales y referentes del peronismo nacional.
Aunque no anunció una candidatura presidencial para 2027, sus movimientos muestran que pretende ocupar un lugar central en la construcción electoral.
El 2 de noviembre, Massa mantuvo una reunión en sus oficinas de Retiro con André Janones, Chico Kertész y Rafael Marroquim, dirigentes y especialistas vinculados a la campaña presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.
El encuentro estuvo centrado en las estrategias políticas y de comunicación para construir una alternativa capaz de enfrentar a Javier Milei.
Ese mismo día, los visitantes brasileños mantuvieron otra reunión con Cristina Kirchner en su domicilio de San José 1111.
Los contactos muestran que Massa no se limita a administrar su participación dentro del peronismo. También trabaja en la construcción de una estrategia nacional, mantiene abierta la relación con el kirchnerismo y busca posicionarse como un dirigente capaz de articular sectores diversos.
En su entorno sostienen que su objetivo es contribuir al armado de un frente amplio opositor. Pero esa función de articulador tampoco implica que haya renunciado a sus propias aspiraciones.
A diferencia de Kicillof, Massa parece más dispuesto a avanzar sin esperar que se resuelvan todas las internas.
Y hay un asunto provincial que muestra claramente cómo ejerce su poder: la reelección de los intendentes.
Las reelecciones, otra pelea que expone las diferencias
Kicillof necesita a los intendentes.
Son una parte fundamental de su estructura territorial, tienen capacidad de movilización y constituyen uno de los principales apoyos del Movimiento Derecho al Futuro.
Pero muchos de esos jefes comunales están preocupados por la legislación que limita las reelecciones consecutivas y que podría impedirles volver a competir en 2027.
La posibilidad de modificar esa norma enfrenta al Gobernador con el Frente Renovador.
Massa fue uno de los impulsores de la ley aprobada en 2016, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, que estableció un máximo de dos mandatos consecutivos para intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares.
Y no parece dispuesto a modificar su posición.
El conflicto escaló cuando el intendente de Ensenada, Mario Secco, cuestionó duramente al exministro de Economía por su responsabilidad en aquella reforma.
La respuesta del massismo fue contundente.
El diputado provincial Rubén Eslaiman sostuvo que acompañará el Presupuesto 2027 y el endeudamiento solicitado por Kicillof, pero rechazará cualquier intento de habilitar reelecciones indefinidas.
Es decir, Massa separó dos discusiones que para el Gobernador forman parte de una negociación política mucho más amplia.
Por un lado, le garantiza acompañamiento en herramientas fundamentales para la administración provincial. Por el otro, marca un límite concreto frente a una demanda de los intendentes.
La posición tiene consecuencias políticas y legislativas.
Kicillof necesita reunir los votos suficientes para aprobar el Presupuesto y el endeudamiento, pero también debe dar respuestas a los jefes comunales que sostienen su proyecto.
El Frente Renovador, en cambio, puede mantener su alianza con el Gobernador sin resignar una bandera propia.
Ahí aparece una diferencia de estilos.
Massa negocia, pero también marca condiciones. Máximo conserva espacios de poder y reivindica la candidatura de Cristina. Kicillof intenta sostener a todos dentro del mismo esquema, aunque eso implique postergar definiciones.
El problema es que esa estrategia puede terminar dejándolo en una posición cada vez más incómoda.
Una carrera presidencial que ya empezó
La discusión de fondo no pasa solamente por la conducción del PJ bonaerense, las reelecciones de los intendentes o la continuidad de las PASO.
Lo que está en juego es la candidatura presidencial de 2027.
Kicillof todavía evita anunciar formalmente que quiere competir por la Casa Rosada, pero su construcción política, sus movimientos y el crecimiento del MDF muestran que ya está trabajando en esa dirección.
La cuestión es cómo piensa llegar hasta allí.
El Gobernador tiene a su favor un dato fundamental: conduce la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país.
También cuenta con una estructura territorial importante y con intendentes que consideran que llegó el momento de construir una alternativa nacional encabezada por Axel.
Sin embargo, su liderazgo enfrenta una contradicción.
Por un lado, intenta instalarse como una figura capaz de superar la etapa anterior del peronismo. Por el otro, evita una confrontación abierta con los mismos dirigentes que pretenden conservar el control de las principales decisiones partidarias.
Esa tensión se vuelve todavía más evidente con la situación de Cristina.
Mientras la expresidenta mantenga abierta la posibilidad de volver a competir, el kirchnerismo tendrá argumentos para cuestionar cualquier intento de ordenar anticipadamente una candidatura presidencial alrededor de Kicillof.
Y con la presentación ante Naciones Unidas postergada, ese interrogante podría extenderse durante meses.
¿Está dispuesto Axel a esperar hasta marzo para saber qué sucede con Cristina? ¿Y si en marzo tampoco hay una resolución favorable? ¿Cuánto tiempo más puede postergar una definición sin que el kirchnerismo y Massa terminen ocupando el espacio político que él pretende liderar?
Las preguntas empiezan a adquirir otra dimensión porque 2027 ya está en el horizonte de todos los sectores.
Mientras el Gobernador apuesta a la prudencia, sus competidores internos no dejan de moverse.
El problema de Axel: administrar no es lo mismo que conducir
Hay una característica de Kicillof que sus aliados suelen presentar como una virtud: su disposición a evitar las rupturas.
El Gobernador prefiere negociar antes que confrontar y busca preservar los equilibrios incluso cuando las diferencias parecen difíciles de superar.
Esa forma de actuar le permitió sostener una convivencia compleja con La Cámpora y avanzar en la construcción del MDF sin romper definitivamente con Cristina.
Pero el escenario actual es distinto.
Ya no se trata solamente de administrar una provincia o de negociar listas legislativas. Kicillof pretende convertirse en una alternativa nacional y, para eso, necesita ejercer un liderazgo que trascienda la gestión bonaerense.
La presidencia del PJ provincial debería darle una herramienta para conducir el proceso. Sin embargo, el acuerdo con Máximo deja en evidencia que el poder sigue repartido entre sectores que tienen proyectos diferentes.
El Gobernador consiguió evitar una nueva crisis partidaria. Pero también aceptó que el líder de La Cámpora ocupe un lugar relevante en la estructura que deberá intervenir en las decisiones electorales.
La pregunta es si se trata de una negociación estratégica o de otra concesión para evitar el conflicto.
Porque Máximo no es simplemente un dirigente con diferencias internas. Representa un sector que conserva una fuerte influencia sobre el peronismo y que no parece dispuesto a resignar su capacidad para decidir candidaturas.
Massa tampoco es un aliado sin intereses propios. Tiene experiencia presidencial, estructura política y capacidad para condicionar negociaciones legislativas y electorales.
Frente a esos actores, Kicillof necesita algo más que paciencia.
Necesita decidir si quiere convertirse en el jefe político del peronismo o si continuará administrando un equilibrio en el que otros conservan la posibilidad de poner límites.
Eso no implica necesariamente romper con Cristina, Máximo o Massa. Pero sí establecer una conducción clara y demostrar que su proyecto presidencial no depende de la autorización de los demás.
Porque puede llegar a 2027 con el respaldo de muchos intendentes, con la presidencia del PJ y con una estructura importante, pero descubrir que las decisiones fundamentales las tomaron otros. Y entonces, quizás, sea demasiado tarde para jugar fuerte.