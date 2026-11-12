Papelera del Sur: dictaron la conciliación obligatoria y los trabajadores volverán a la fábrica
El Ministerio de Trabajo bonaerense intervino en el conflicto por el cierre de la planta de Tornquist, que dejó a más de 160 empleados sin trabajo. La medida abre una instancia de negociación entre la empresa y los representantes sindicales.
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Tras el acampe realizado por los trabajadores despedidos de Papelera del Sur en Tornquist, el ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria tras el despido de 160 personas. La resolución se conoció durante una audiencia realizada esta mañana y permitió abrir una instancia de negociación entre la empresa y los trabajadores, tras el anuncio del cierre de la fábrica de Tornquist.
A partir de la decisión de la cartera laboral, los empleados anticiparon que regresarán a sus puestos de trabajo, luego de los días de tensión que se vivieron en la localidad por la paralización de la actividad y la incertidumbre sobre el futuro de la planta.
La conciliación establece que tanto la firma como los representantes sindicales deberán retrotraer las medidas vinculadas con el conflicto y abstenerse de adoptar nuevas acciones mientras dure el procedimiento. Además, ambas partes tendrán que participar de las audiencias que convoque el Ministerio para intentar alcanzar un entendimiento.
En ese marco, la autoridad laboral cuenta con la facultad de disponer que las condiciones laborales regresen al estado previo al inicio de la disputa, una posibilidad que podría alcanzar a los despidos y las suspensiones. De todos modos, la intervención oficial no implica que el cierre de la fábrica haya quedado definitivamente sin efecto.
El período inicial de conciliación será de 15 días, aunque existe la posibilidad de extenderlo por otros cinco si el Ministerio considera que hay posibilidades de acercar posiciones. Durante ese tiempo, quedarán suspendidas las medidas de fuerza y las acciones empresariales relacionadas con la disputa.
La crisis comenzó la semana pasada, cuando los propietarios de Papelera del Sur comunicaron su decisión de cerrar la planta, dejando a más de 160 trabajadores sin empleo. La noticia generó preocupación en Tornquist por las consecuencias económicas y sociales que podría provocar la pérdida de una de las principales fuentes laborales de la localidad.