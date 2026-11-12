Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de noviembre de 2026 TORNQUIST

Papelera del Sur: dictaron la conciliación obligatoria y los trabajadores volverán a la fábrica

El Ministerio de Trabajo bonaerense intervino en el conflicto por el cierre de la planta de Tornquist, que dejó a más de 160 empleados sin trabajo. La medida abre una instancia de negociación entre la empresa y los representantes sindicales.

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