Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de noviembre de 2026 LEGISLATURA

Por Andrés Sosa

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Apuestas online en PBA: una comisión vacía abrió otro frente de conflicto y especulaciones

La falta de quórum para tratar un proyecto que busca regular a las casas de juego desató cuestionamientos desde algunos sectores del oficialismo. Las dudas sobre las ausencias y el cruce que hizo estallar la polémica.

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