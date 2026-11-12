Apuestas online en PBA: una comisión vacía abrió otro frente de conflicto y especulaciones
La falta de quórum para tratar un proyecto que busca regular a las casas de juego desató cuestionamientos desde algunos sectores del oficialismo. Las dudas sobre las ausencias y el cruce que hizo estallar la polémica.
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La regulación de las apuestas online sumó un nuevo capítulo de tensión en la Legislatura bonaerense. Lo que debía ser una jornada para avanzar con distintas iniciativas destinadas a combatir la ludopatía terminó sin quórum y con un enfrentamiento político.
Luego de los feriados papales, se retomó la actividad en la Cámara de Diputados y hubo un paso en falso que generó ruidos sobre un tema más que sensible: las apuestas online. La Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía se prestaba para sesionar este jueves, pero no hubo quórum y se cayó el encuentro.
La reunión tenía como uno de sus principales objetivos avanzar con el tratamiento de distintos proyectos vinculados a la ludopatía, aunque la atención estaba puesta especialmente en la iniciativa presentada por Tignanelli, que establece un marco regulatorio para las empresas de apuestas online y contempla una recaudación con distribución a clubes de barrio para impulsar el deporte y las actividades recreativas.
Al encuentro asistieron Micaela Olivetto (La Cámpora) y Roberto Vázquez (Frente Renovador), mientras que Lucía Iañez, del Movimiento Derecho al Futuro, había anticipado que no podría asistir por tener agendadas con anticipación otras actividades. El resto de los integrantes que no concurrieron fueron Fernando Rovello (PRO), Diego Garciarena (UCR), Marcela Basualdo (Liga de Intendentes), Francisco Adorni (La Libertad Avanza), Juan Pablo de Jesús (Liga de Intendentes) y Fabián Luayza (Nuevos Aires).
La caída de la reunión generó malestar en el oficialismo, que había avanzado en la incorporación de modificaciones planteadas por la oposición. Según pudo conocer este medio, Garciarena había propuesto cambios para contemplar la creación de fiscalías especializadas en diferentes circunscripciones judiciales.
Desde la UCR también habían adelantado que acompañarían el proyecto en general y que propondrían otras modificaciones, entre ellas que los fondos recaudados se distribuyan mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y no queden a criterio de Lotería. No obstante, no hubo avances sobre este punto en concreto y fue uno de los picos de mayor tensión en la discusión.
El pedido de aplazar por una semana más la discusión por parte de la oposición -según trascendió- no cayó bien en un sector del oficialismo por lo que hizo detonar la reunión. Ante la negativa de estirar el debate, se avanzó igual con la reunión y como consecuencia hubo legisladores que decidieron no asistir. Hay quienes aventuran que la semana próxima podrían existir avances y son optimistas con la resolución.
En ese marco, Olivetto y Tignanelli utilizaron sus cuentas de X para cuestionar lo sucedido y poner el foco en la ausencia de los legisladores que debían participar del debate. Los mensajes tuvieron como destinatarios a los integrantes de la comisión que no concurrieron y rápidamente encontraron respuesta en Rovello, quien salió al cruce y abrió un intercambio con el diputado camporista.
“Ya convocamos una nueva reunión para el próximo martes. No podemos seguir demorando esto. Cada día que pasa es un día más en el que las empresas de apuestas online siguen sin regulación”, dijo la diputada camporista. Por su parte, el jefe de bloque lanzó: “Sabemos que afectamos intereses, avisamos que no iba a ser fácil. El martes próximo cada cual tiene que elegir que intereses tiene ganas de representar. De un lado está el pueblo de la provincia de Buenos Aires, del otro 7 empresas con mucho poder, que nadie controla, que tienen ganancias siderales y están destruyendo nuestras comunidades. Las apuestas no son un juego”.
El contraste del legislador del PRO no se hizo esperar y manifestó: “Claro que afectamos intereses, sobretodo del juego on line clandestino que en PBA es el 80% del mercado ilegal donde juegan los niños, niñas y adolescentes en base al diagnóstico de tu gobierno provincial. Por eso presentamos un proyecto que combate y regula en serio la ludopatía infantil pero no cuenten conmigo para un crear un fondo ridículo de 700 mil millones de pesos para ser manejado como caja política de La Cámpora”.
“El fondo que creamos se asigna directamente a los clubes de barrio y a los deportistas. Asignación específica y directa y lo sabes bien”, expresó Tignanelli. Luego, completó: “Es un poco más de 700 mil millones Fernando querido lo que estamos queriendo sacarle a los dueños de las licencias para mitigar el desastre que están haciendo en la sociedad bonaerense. Siempre fuiste honesto sobre los intereses que representas y habla bien de vos esa honestidad intelectual. También habla bien de vos que pongas la cara para defender el negocio de las licenciatarias. Ojalá todos tengan la misma claridad al expresarse”.
El contrapunto entre ambos legisladores trasladó la discusión sobre la regulación del juego al terreno de la disputa política. La controversia ya no quedó circunscripta a las diferencias sobre el contenido de los proyectos, sino que también expuso los cuestionamientos cruzados por las responsabilidades en la falta de avances legislativos.
Además de la iniciativa de Tignanelli, la comisión tenía previsto avanzar con otros dos proyectos. Uno de Alejandra Lorden (UCR), orientado a crear una campaña de concientización, y otro unificado de Ayelén Rasquetti (Frente Renovador), Romina Braga (Coalición Cívica) y Martín Rozas (Unión y Libertad), referido a la implementación de programas de prevención de la ludopatía.
Ante la falta de quórum, se convocó a una nueva reunión para el martes próximo, en medio de especulaciones sobre los posicionamientos de cada bloque. La discusión promete continuar, tanto por las diferencias alrededor del marco regulatorio como por el cruce político que dejó la fallida convocatoria.