Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de noviembre de 2026 PREOCUPACIóN

Mercurio, negocios inmobiliarios y polémica: un megaproyecto pone en alerta al AMBA

Un complejo de más de 300 viviendas genera preocupación en San Isidro por la posible contaminación de un antiguo predio industrial. Los vecinos reclaman controles y apuntan a la intervención de la Provincia.

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