Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de noviembre de 2026 CIFRAS OFICIALES

Dos millones para no ser pobre: el umbral de la pobreza no da tregua en el Conurbano

La canasta básica total aumentó 3,5% en octubre, por encima de la inflación del 2,2%. Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.690.000 para no ser pobre y $761.261 para no caer en la indigencia. En un año, la CBT acumuló una suba del 39,2%, según el INDEC. La presión persiste.

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