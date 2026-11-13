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Dos millones para no ser pobre: el umbral de la pobreza no da tregua en el Conurbano

La canasta básica total aumentó 3,5% en octubre, por encima de la inflación del 2,2%. Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.690.000 para no ser pobre y $761.261 para no caer en la indigencia. En un año, la CBT acumuló una suba del 39,2%, según el INDEC. La presión persiste.

Dos millones para no ser pobre: el umbral de la pobreza no da tregua en el Conurbano
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De acuerdo a las últimas cifras oficiales, una familia bonaerense necesitó ingresos mensuales de casi $1,7 millones para no quedar por debajo de la línea de pobreza durante octubre. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que publicó los valores de las canastas básicas correspondientes al Gran Buenos Aires y volvió a poner en evidencia la distancia entre el costo de vida y los ingresos de los hogares.

Según el relevamiento, un hogar tipo de cuatro integrantes, compuesto por dos adultos y dos hijos, necesitó $1.690.000 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT). El indicador contempla no solamente los alimentos, sino también otros bienes y servicios esenciales para la vida cotidiana, como transporte, vestimenta y gastos vinculados a la vivienda.

El dato representa un incremento del 3,5% respecto de septiembre y constituye la mayor suba mensual desde enero. Además, la variación interanual llegó al 39,2%, mientras que el acumulado durante los primeros diez meses de 2026 alcanzó el 29,1%.

De esta manera, el umbral es todavía más elevado para los hogares con mayor cantidad de integrantes. Una familia de cinco personas necesitó $1.777.509 para no ser considerada pobre, mientras que un hogar de tres integrantes requirió $1.345.437.

En paralelo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia, registró un aumento del 3,1% durante octubre. Para una familia de cuatro integrantes, el costo llegó a $761.261. En términos interanuales, acumuló una suba del 39,9%.

La inflación y el impacto en los hogares

Los nuevos valores de las canastas básicas se conocieron junto con el índice de inflación de octubre, que registró una variación del 2,2%, según el INDEC. De esta manera, el IPC acumuló un incremento del 26,3% en lo que va del año y del 33,1% en la comparación interanual.

Sin embargo, el aumento de las canastas básicas volvió a superar al índice general de precios. La diferencia fue de 1,3 puntos porcentuales en el caso de la Canasta Básica Total y de 0,9 puntos en la Alimentaria.

Entre los rubros que más presionaron sobre el índice de octubre se destacó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento del 4,2%. Le siguieron Recreación y Cultura, con el 3,3%, y Bienes y servicios varios, con el 2,3%.

Desde el Gobierno nacional, el ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó parte del resultado a las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que tuvieron incidencia sobre las tarifas de gas y, por lo tanto, sobre el rubro Vivienda.

El funcionario también destacó que la inflación núcleo, que excluye los precios regulados y estacionales, fue del 1,5%, su registro más bajo en 15 meses. En tanto, los precios regulados aumentaron 2,9% y los estacionales, 5,5%.

 

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