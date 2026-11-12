Con el Papa lejos, Milei anunció que acelerará su programa económico con más apertura
Un día después de la partida de León XIV y a horas de la difusión del índice de inflación más alto en seis meses, el Presidente habló en una gala de empresarios tecnológicos y dijo que llevará al 90% la apertura de la economía. Elogió a Sturzenegger y Pettovello.
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El discurso del presidente de la Nación, Javier Milei, en la Gala Endeavor, un encuentro de empresarios tecnológicos, no fue muy diferente de los que pronunció en otras ocasiones, en los que destacó los logros de su gobierno y prometió profundizar el rumbo. El de esta noche, sin embargo, tiene la particularidad de que se produjo un día después de la partida del país del Papa León XIV y sólo unas horas después de que se conociera que la inflación de octubre fue la más alta en seis meses.
Frente a representantes de startups y empresas de tecnología reunidos en el salón porteño Rüt Haus, Milei anunció que buscará llevar el índice de apertura de la economía argentina al 90% y elogió el trabajo de dos de sus ministros: Federico Sturzenegger, de Desregulación, y Sandra Pettovello, de Capital Humano.
La propia Pettovello compartió en X (antes Twitter) el fragmento del discurso del Presidente en el que elogia su trabajo, afirmando que el ministerio que conduce es “otra de las grandes fuentes del crecimiento económico”.
El discurso en el Rüt Haus, que duró menos de media hora, constituyó la primera manifestación pública del Presidente luego de la partida del Sumo Pontífice hacia Perú, donde desarrolla el último tramo de su gira por Sudamérica.
“Cuando llegamos al gobierno, llegábamos a menos del 10% de la población del planeta. Hoy abrimos más de 500 mercados y llegamos al 30%. Estamos trabajando fuertemente y nuestra idea es llegar, de acá a 2031, al 90% del planeta. Argentina tiene un coeficiente de apertura de 30% y debería tener uno de 90%”, dijo.
El mandatario no mencionó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cuyo último valor difundió hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Tampoco se refirió a las advertencias del Papa sobre la inteligencia artificial (IA) cuando reiteró que la Argentina buscará posicionarse como un actor importante en ese escenario.
“Para desarrollar la inteligencia artificial hace falta energía y tenemos Vaca Muerta y un potencial de generación enorme, incluso en energía nuclear; hacen falta minerales críticos y tenemos cobre litio y uranio; hace falta enfriar los centros de cómputo y tenemos un sur frío que es una ventaja natural; y hace falta talento y los argentinos demostramos hace décadas tener los mejores en temas de capital humano”, enfatizó el Presidente. “Lo único que le faltaba al país eran reglas claras. Y a eso nos abocamos desde el primer día”.