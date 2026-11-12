Nación empuja el fin de las PASO y abre otro frente electoral con la Provincia
El oficialismo libertario busca que el Senado dé el primer paso antes de fin de año. En territorio bonaerense, Kicillof analiza elecciones concurrentes, defiende las primarias y enfrenta diferencias internas por las reglas de 2027.
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Martín Menem volvió a poner la reforma electoral en el centro de la agenda política y anticipó que el oficialismo espera que el Senado avance durante las próximas dos semanas con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La definición quedó ahora en manos de la Cámara Alta, donde La Libertad Avanza deberá reunir los votos necesarios para obtener la media sanción.
El presidente de la Cámara de Diputados admitió que el plazo planteado constituye una “expresión de deseo”, aunque aseguró que el Gobierno pretende acelerar las negociaciones. Menem volvió a defender la eliminación de las PASO bajo el argumento de que el Estado no debería financiar las internas de los partidos políticos y recordó que el mecanismo ya había sido suspendido para las elecciones de 2025.
Si el Senado aprueba la iniciativa, el proyecto pasará luego a Diputados, donde Menem dejó entrever que el oficialismo tendría un escenario más favorable para conseguir la sanción definitiva. En la Cámara Alta, en cambio, el avance dependerá de los acuerdos que pueda construir La Libertad Avanza y de la conducción política de Patricia Bullrich dentro del bloque oficialista.
La ofensiva nacional impacta directamente sobre el debate que ya comenzó en la provincia de Buenos Aires de cara a 2027. En el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio de Axel Kicillof, gana terreno la posibilidad de realizar elecciones concurrentes con las nacionales, pero manteniendo las PASO. Otro sector del oficialismo bonaerense todavía no descarta un nuevo desdoblamiento.
Dentro del kicillofismo también consideran prioritario volver a habilitar las reelecciones indefinidas de los intendentes. Ese punto abre una de las principales diferencias con el Frente Renovador, que mantiene su rechazo a modificar los límites de mandato, aunque asegura que no impedirá que el tema sea debatido en la Legislatura. Tanto el massismo como el MDF coinciden, en cambio, en defender las primarias.
El kirchnerismo observa el cambio de estrategia del Gobernador con críticas. Desde ese sector aseguran que la posibilidad de volver a unificar el calendario electoral implica revisar la decisión adoptada en 2025, cuando Kicillof desdobló los comicios provinciales. La discusión se mezcla además con la interna por las futuras candidaturas y con la intención del mandatario de utilizar las PASO como herramienta para ordenar la competencia dentro del peronismo.
La Libertad Avanza plantea el camino contrario. El espacio libertario busca eliminar las PASO tanto a nivel nacional como provincial y trasladar a Buenos Aires el esquema de Boleta Única Papel. Su objetivo es llegar a una elección única en la que convivan las categorías municipales, provinciales y nacionales bajo el mismo instrumento de votación.
Las diferencias atraviesan también a los aliados opositores. Desde la UCR defienden la Boleta Única, pero reivindican las primarias como mecanismo para ordenar candidaturas y advierten sobre las dificultades operativas de realizar elecciones concurrentes con sistemas distintos. En el PRO, en tanto, existe una postura firme contra el regreso de las reelecciones indefinidas de los intendentes.
Mientras la política continúa sin cerrar acuerdos, la Justicia Electoral reclama que las definiciones lleguen con anticipación. Desde el ámbito judicial consideran que mantener las PASO facilitaría la organización de un eventual comicio concurrente y advierten que combinar dos sistemas electorales sin primarias podría volver más complejo el operativo. Con Nación decidida a avanzar contra las PASO y la Provincia todavía discutiendo sus propias reglas, el calendario de 2027 comienza a convertirse en uno de los principales campos de disputa política.