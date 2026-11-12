Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de noviembre de 2026 ESCENARIOS

Nación empuja el fin de las PASO y abre otro frente electoral con la Provincia

El oficialismo libertario busca que el Senado dé el primer paso antes de fin de año. En territorio bonaerense, Kicillof analiza elecciones concurrentes, defiende las primarias y enfrenta diferencias internas por las reglas de 2027.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.