El PRO reordena su armado: el fino arte de negociar con LLA sin entregar intendencias
Con Ritondo y Soledad Martínez al frente, el macrismo acelera su armado territorial y la formación de dirigentes rumbo a 2027. El objetivo prioritario es negociar con La Libertad Avanza sin resignar intendencias. Mientras, las diferencias por las reelecciones exponen tensiones entre intendentes y legisladores.
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El PRO bonaerense empezó a mover sus fichas de cara a 2027. Con la mirada puesta en sostener su poder territorial y evitar que una eventual alianza con La Libertad Avanza termine diluyendo su identidad política, el macrismo acelera la construcción de cuadros propios, fortalece su estructura juvenil y busca llegar a las próximas elecciones con mayor capacidad de negociación.
La estrategia tiene un objetivo concreto: que el entendimiento electoral con el espacio de Javier Milei no implique entregar las intendencias que actualmente gobierna ni resignar protagonismo en el armado de las listas. La discusión está abierta y, mientras avanzan las conversaciones entre las conducciones partidarias, los movimientos territoriales empiezan a mostrar que el PRO pretende conservar su lugar en el tablero bonaerense.
En ese escenario, Cristian Ritondo y Soledad Martínez aparecen como dos de las principales referencias del proceso de reorganización. El presidente del partido en la Provincia y la intendenta de Vicente López buscan fortalecer las estructuras locales y promover una renovación dirigencial que permita ampliar la presencia del espacio en las distintas secciones electorales.
Mientras más se acercan las elecciones, más se aleja el PRO de La Libertad Avanza.
Una de las últimas muestras de ese despliegue fue la recorrida que referentes de la Juventud PRO realizaron por Balcarce el sábado 7 de noviembre. La actividad contó con la participación de Pilar Brown, presidenta nacional de la organización, e Ignacio Albor, titular bonaerense, además de dirigentes de la Quinta Sección y representantes de Mar del Plata.
La agenda incluyó visitas al Autódromo Juan Manuel Fangio y al parque Pun Antú, además de reuniones con referentes locales. La próxima escala será Junín, donde el PRO realizará su tercer encuentro juvenil durante el fin de semana del 14 y 15 de noviembre.
La convocatoria tendrá una dimensión política mayor. Está prevista la presencia de Ritondo, Martínez y el senador bonaerense Pablo Petrecca, vicepresidente segundo del partido. También fueron anunciados Javier Sánchez Wrba, María Sotolano, Fernando de Andreis, Florencia De Sensi, Jimena de la Torre y Martín Yeza.
La apuesta por la juventud no aparece desligada de la discusión electoral. Por el contrario, la formación de nuevos dirigentes y la construcción de equipos territoriales forman parte de una estrategia para evitar que el macrismo quede reducido a un socio menor de los libertarios.
Las intendencias, el principal límite para un acuerdo con los peluca
El PRO busca preservar el control de 13 municipios bonaerenses, uno de sus principales activos políticos y una herramienta central para negociar con La Libertad Avanza. En ese lote aparecen distritos como Campana, Pergamino, Lobos, Junín y General Pueyrredón, donde el macrismo debe resolver sucesiones y sostener su influencia.
Las diferencias ya tienen expresiones concretas. En Junín, por ejemplo, mientras el sector de Petrecca respalda la proyección del actual intendente Juan Fiorini, desde La Libertad Avanza aparece Malena Baro como una posible alternativa municipal.
En Nueve de Julio, la jefa comunal María José Gentile mantiene diferencias con sectores libertarios locales. En Zárate, por su parte, Marcelo Matzkin enfrenta un escenario en el que también crece la influencia de Hechos, el espacio de los hermanos Santiago y Manuel Passaglia.
Frente a ese panorama, Ritondo pretende que el PRO negocie como una estructura partidaria unificada y no mediante acuerdos individuales que terminen debilitando su capacidad de decisión. Del otro lado, el armado provincial libertario, encabezado por Sebastián Pareja, busca ampliar su representación municipal y no está dispuesto a reservar automáticamente las candidaturas para los actuales aliados.
La discusión también atraviesa las reglas electorales. Mauricio Macri manifestó reparos ante la posibilidad de que el Gobierno nacional elimine o suspenda las PASO, una herramienta que sectores del macrismo consideran útil para resolver las disputas internas y ordenar las candidaturas de una eventual coalición.
Reelecciones: la interna que incomoda al PRO
Pero la discusión por el poder territorial no se limita al reparto de candidaturas con los libertarios. En paralelo, el PRO enfrenta un dolor de cabeza que surge desde sus propias intendencias: la posibilidad de habilitar las reelecciones de los jefes comunales.
Los amarillos sostienen públicamente que no acompañarán una modificación de la normativa que limita los mandatos consecutivos. Sin embargo, por lo bajo, varios integrantes de ambos espacios manifiestan una postura diferente. La contradicción se convirtió en un secreto a voces dentro de la política bonaerense.
La situación es aprovechada por el Poder Ejecutivo provincial. Cerca de Axel Kicillof se encargan de hacer trascender que, durante reuniones de gestión, intendentes de distintos signos partidarios expresan su respaldo a la posibilidad de volver a competir por sus municipios.
El problema también expone una desconexión entre los alcaldes y sus representantes legislativos, particularmente en el radicalismo. Mientras algunos intendentes ven en la modificación de la ley una oportunidad para prolongar sus administraciones, en la Legislatura persisten resistencias políticas a dar marcha atrás con una norma que tuvo un amplio consenso.
Desde las filas amarillas defienden el límite a las reelecciones como una de las conquistas institucionales de la gestión de María Eugenia Vidal. La ley fue aprobada en 2016 con el acompañamiento de legisladores de distintas fuerzas políticas.
"El límite a las reelecciones fue una conquista institucional de la gestión de María Eugenia Vidal, votada en 2016 con amplio consenso en la Legislatura provincial, incluyendo el acompañamiento de legisladores de distintas fuerzas políticas. No fue una ley del PRO contra nadie: fue una ley de la Provincia para mejorar su democracia", señalaron desde el espacio.
En la misma línea, cuestionaron la intención del kirchnerismo de modificar el régimen vigente y sostuvieron que la iniciativa apunta a recuperar "viejas lógicas" de permanencia en el poder. "Es el mismo kirchnerismo que no se resigna a soltar el poder y que una y otra vez elige retroceder en lugar de avanzar", expresaron.
Así, mientras el PRO intenta fortalecer su estructura para negociar en mejores condiciones con La Libertad Avanza, también debe administrar las diferencias que aparecen entre sus propios intendentes y legisladores. La discusión por las reelecciones agrega un frente de conflicto a un armado que busca llegar fortalecido a 2027, sin perder municipios ni quedar subordinado a la estrategia electoral libertaria.