Martín Marinucci: "La interna no puede ser un obstáculo"

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En un mano a mano con La Tecla, el ministro de Transporte, Martín Marinucci, aborda la crisis del sistema, el trabajo de concientización en el territorio y las campañas de educación vial. También habla del presente político, además de sus aspiraciones en Morón de cara al próximo año electoral.
-¿Qué balance hacés de estos meses de gestión en el ministerio del Transporte y lo que se viene?
-El balance es positivo. Hay cuestiones que tienen que ver con asegurar derechos. Una de ellas es la de los pases libres multimodales, que permiten garantizarles a las personas con discapacidad, a quienes están en lista de espera para un trasplante o a quienes ya fueron trasplantados, que puedan viajar gratuitamente en el transporte público dentro del ámbito de la Provincia. Para mí, esto es fundamental sostenerlo, pero también llegar a todos los rincones. Nosotros realizamos muchos operativos itinerantes en los municipios. Allí convocamos a las personas para que puedan cargar la información necesaria y evitar que después tengan que venir a La Plata a buscar el pase. Esto es algo que valoran los intendentes, pero sobre todo los propios beneficiarios, porque muchos hacía años que no tenían la posibilidad de renovarlo o tramitarlo. El otro punto tiene que ver con garantizar el derecho al transporte. La verdad es que es fundamental buscar ese equilibrio entre el esfuerzo que hacen los usuarios todos los días en términos de tarifa y el que hacen todos los bonaerenses a través de la decisión del Gobernador de destinar alrededor de 100.000 millones de pesos por mes en compensaciones y subsidios al transporte público, tanto en el Área Metropolitana como en el interior, además del boleto educativo para estudiantes universitarios y terciarios. Todo eso es fundamental. Después está la faceta de la seguridad vial, que es extremadamente importante, porque significa tratar de cuidar la vida de los bonaerenses. En ese sentido, avanzamos con controles muy firmes y fuertes en todas las rutas y, sobre todo, en las autopistas que ingresan y salen de la Ciudad de Buenos Aires, como los accesos a la Ciudad, la autopista La Plata-Buenos Aires y la Panamericana. Los controles realizados durante este año y nueve meses muestran la presencia del Estado y también la responsabilidad de los conductores. La positividad de alcohol en sangre bajó notablemente, desde casi el 5% hasta apenas el 1,2% y el 1,1% en este período.
-¿Cómo viene ese trabajo articulado con los intendentes? ¿Hay alguna resistencia?
-En algunos casos, más que por cuestiones políticas, tiene que ver con el miedo a enfrentar a un vecino cuando hay que generarle una infracción o retenerle un vehículo. Yo digo siempre, no es que no tengas que tomar, sino que no tenés que conducir si tomás. Entonces, en lo personal, uno entiende el esfuerzo y el trabajo que implica. Nosotros incorporamos mucha tecnología a todo el mecanismo de fiscalización. También incorporamos un móvil de emergencia y motorizamos el uso de cámaras corporales por parte de los fiscalizadores. Eso nos permite tener registros en vivo, pero, sobre todo, contar con material para la Justicia. Hemos podido evitar muchos siniestros, pero también llevar adelante acciones contra aquellos que evadieron los operativos o que, después de haber participado de un control e incluso de haber dejado su licencia, intentaron escaparse con el vehículo. Todo eso contribuye a la incorporación de tecnología, con un objetivo máximo: reducir definitivamente la siniestralidad.
-¿Cómo estás viendo el presente político provincial y las discusiones que están tomando temperatura?
-La interna tiene que ser un incentivo, no un problema ni un obstáculo, porque la interna y las discusiones son naturales. Además, el peronismo se reproduce realmente en la discusión política. Lo que no se puede permitir, y ni siquiera hay que darle espacio para el análisis, es a la irrespetuosidad. No merece ningún dirigente, ningún militante, ni ningún ciudadano, que alguien le falte el respeto. En cuanto a la discusión, particularmente sobre la reelección sí o la reelección no, me parece que está buenísima y que está bien. Seguramente, algunos no votaron o no hubiesen votado, o no quisieron ser parte de un proyecto allá por 2015, cuando el Frente Renovador impulsó el proyecto de ley para limitar a dos los mandatos de los intendentes. ¿Por qué hoy vamos a cambiar de opinión si sostenemos lo mismo?, pero está bien que haya otros que crean que no debe ser así y que hay que modificar la ley. De ser así, se votará en la Legislatura y, si se modifica la ley y queda habilitada la reelección indefinida, bienvenido sea. Lo que no está bueno es que ese sea el único objetivo. Yo no veo a los ciudadanos pidiendo la reelección indefinida; la piden algunos intendentes, ni siquiera todos.
2027 a la vista "Tengo la decisión de competir con un objetivo, que es gobernar Morón"
-Manifestaste la intención de competir por Morón el año que viene, ¿por qué querés ir por la intendencia?
-He tenido experiencias como candidato. Me ha ido bien y me ha ido mal. Como candidato a intendente, obviamente, me ha ido mal en las dos oportunidades: en 2011 y en 2015. En 2013 hemos ganado. Hoy tengo la decisión clara de competir, pero con un objetivo: gobernar Morón a partir del 10 de diciembre de 2027. Desde que nací vivo en ese distrito y no hay espacio de mi vida que no transcurra en Morón.
-¿Cómo estás viendo el panorama político del municipio, con posturas bastante encontradas entre el intendente Lucas Ghi y Martín Sabbatella?
-Primero, lo veo con mucho dolor, que es algo que les he planteado a ambos. Quienes eran parte del mismo espacio político, liderado por Sabbatella, tenían diferencias internas que todavía no habían tomado estado público. Yo les advertí que esas peleas iban a generar un daño en la gestión. Y el daño de la gestión no lo sufren los funcionarios, sino la gente, el vecino, que cuando sale a su vereda ve un bache que cada día es más grande y después aparece otro. También ve que la higiene urbana no está en las condiciones en las que debería estar. Eso sucedió, se incrementaron las diferencias, las discusiones, los despidos y todo lo que se conoce públicamente. He intentado, por todos los mecanismos, lograr que esa situación no termine en una ruptura que siga dañando la gestión local. La verdad es que he fracasado en mi intento de alcanzar ese acuerdo y de pedir sensibilidad en beneficio de los vecinos. Hoy veo definitivamente tres espacios claros, el del intendente, que atraviesa una situación muy compleja dentro de su propio grupo,, algo que expresan quienes lo acompañan; el de Nuevo Encuentro, que lidera Sabbatella; y el nuestro, del Frente Renovador. Los tres sectores tenemos intenciones de gobernar y ojalá que, en ese contexto electoral, exista el marco de las PASO y podamos competir lealmente, sanamente, pero con mucha vocación de que quien resulte elegido gobierne en beneficio de los vecinos.
Respaldo "Mi deseo es que Sergio Massa sea el próximo presidente"
-Sos uno de los referentes más cercanos a Sergio Massa. ¿Lo ves como candidato para 2027? ¿A qué cargo: presidente o gobernador?
-Sostengo lo mismo de siempre. Si no, no sería parte del Frente Renovador desde su nacimiento. Creo que es el tipo indicado para gobernar el país. Creo que es una persona que conoce claramente qué pasa en cada rincón de la Argentina. Además, habla con los actores sociales, políticos y económicos de cada región de nuestro país, pero también dialoga permanentemente en el contexto internacional, tanto con los países limítrofes como con los de nuestro continente y el resto del mundo. Sin duda, mi deseo es que Sergio sea nuestro próximo presidente. Hay un proceso que tenemos que atravesar y que tiene que ver con que, en ningún caso, pensamos en términos personales, como si fuera “soy yo o no es nadie”. Creo que hay instancias previas y que las PASO son lo más positivo y valioso para poder alcanzar una candidatura única, pero con la fuerza necesaria para que todos los espacios del campo popular podamos confluir, con el Frente Renovador como parte, junto al PJ y las distintas expresiones políticas que lo integramos. Debemos estar juntos aquellos que entienden que lo de Milei es un experimento fracasado y nocivo para la Argentina y que hay que construir una alternativa definitivamente fuerte para garantizar un triunfo en 2027. Esa instancia previa puede permitir que compitan distintos sectores, que es algo natural. Y si la propia dinámica de la discusión y las conversaciones llevan -como plantea Sergio y en lo que, la verdad, todos estamos convencidos- a construir una unidad potente, dejando de lado incluso las candidaturas personales, nosotros nunca vamos a poner en riesgo el triunfo, porque definitivamente estamos convencidos de que hay que sacar a Milei.
Debates calientes "Las PASO sí, siempre. Desde que se constituyeron me parecen positivas"
-Hay temas que se encuentran en discusión, como las PASO y el sistema de votación para 2027. ¿Por dónde creés que debería darse esa discusión?
-Para mí la PASO sí, siempre. Desde que se constituyeron me parecen positivas. Si me preguntás cuál sería para mí el proceso electoral más efectivo para sectores del peronismo y también de otros espacios, es una especie de Ley de Lemas. Creo que sería buenísimo, aún en un contexto de una situación económica compleja para los que proponen que no hagamos primarias porque se gastan muchos recursos económicos. Por eso, en una elección general, lograr tener esa posibilidad de acumulación de votos dentro de un frente delimitado en cantidad de candidatos, me parece que hace a que el otro se supere para poderle ganar a uno, y que esto hace que todos empujen hacia el mismo lugar. Creo fuertemente en la competencia.
-El Frente Renovador salió a cruzar muy duro a intendentes y referentes que hablaron de las reelecciones indefinidas
-Yo estuve cuatro años en Trenes Argentinos, con una gestión muy intensa. Después me fui y, hasta que me convocó el Gobernador para hacerme cargo del ministerio, pasó casi un año y nueve meses en los que estuve haciendo otras cosas. La vida no termina en la función pública ni en un contrato con el Estado. Hay otra realidad fuera de eso. No digo que sea la comodidad del sillón porque, la verdad, confieso que no es nada cómodo. Pero es lo que nos gusta, lo que nos apasiona y es nuestra vocación. Hay otras actividades mucho más cómodas que asumir responsabilidades públicas, porque, además, uno deja la vida por resolver los problemas del resto, como parte de ese conjunto. Con respecto a las reelecciones, hay una posición clara que no hemos cambiado. Cuando nació el Frente Renovador, planteamos que somos un corazón peronista con mente modernista. Creo que sostenemos esa base a fuego y que las discusiones son válidas. Aquel que cree que lo único que sabe hacer, lo único que puede hacer o que es la única solución para sus vecinos, y considera que tiene que permanecer eternamente en ese cargo, hasta su fallecimiento, está en todo su derecho de pelear y discutir con los legisladores. Ellos son, en definitiva, quienes tienen la posibilidad de modificar una ley y, si cuentan con los votos necesarios, eventualmente cambiarla para habilitar las reelecciones indefinidas.