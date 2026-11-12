Volver | La Tecla Informe Especial 12 de noviembre de 2026 ENTREVISTA

Martín Marinucci: "La interna no puede ser un obstáculo"

El ministro de Transporte bonaerense habla sobre el trabajo ministerial, los desafíos de su gestión y analizó la actual coyuntura política además de anticipar su jugada de cara a los comicios de 2027.

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