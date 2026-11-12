Kicillof da marcha atrás y devuelve el descuento a docentes por el paro del 15 de octubre

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El Gobierno bonaerense resolvió restituir los montos que les fueron descontados a los trabajadores de la educación que adhirieron a la medida de fuerza del pasado 15 de octubre. La decisión llega luego del reclamo formal presentado por SUTEBA y el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB).
La medida representa un giro en la postura de la administración de Axel Kicillof, que había aplicado las quitas en los salarios correspondientes a octubre, abonados el pasado 6 de noviembre. Los descuentos habían generado malestar entre los trabajadores de la educación y abierto un nuevo foco de tensión con las organizaciones sindicales.
El reclamo había sido encabezado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense, integrado por SUTEBA, FEB, UDOCBA y AMET, que presentó una nota formal ante la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) para exigir la restitución de la totalidad de los importes retenidos.
La huelga del 15 de octubre se realizó en el marco de la Marcha Federal Universitaria, en rechazo a las políticas educativas del presidente Javier Milei y en reclamo de mayor financiamiento para el sistema educativo. Desde los gremios cuestionaron que se aplicaran descuentos por una medida de fuerza que, además, no estaba dirigida contra el Ejecutivo provincial.
También hubo otros paros durante el mes de octubre, en reclamo por la escalada de la violencia en las escuelas bonaerenses, por el desfinanciamiento a la educación por parte del gobierno nacional y en reclamo por mejoras salariales para los trabajadores de la educación.
En su presentación, las organizaciones sindicales defendieron el derecho constitucional a huelga y advirtieron que las deducciones salariales afectaban los ingresos de los trabajadores y perjudicaban el diálogo que debe sostenerse entre el Gobierno y los representantes gremiales.
Con esta decisión, la Provincia busca descomprimir el malestar en el frente sindical docente, en momentos en que también permanecen sobre la mesa otros reclamos vinculados con la recomposición salarial, las condiciones laborales y el funcionamiento de la obra social IOMA.