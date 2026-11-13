Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de noviembre de 2026 TENSIÓN

Fuerte explosión en Lanús: 20 personas heridas y comercios destruidos

El estallido se produjo en Remedios de Escalada, luego de que una máquina dañara un caño de la red de distribución de gas. Los vecinos de la zona fueron evacuados y trabajan bomberos, Defensa Civil y equipos de emergencia municipales.

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