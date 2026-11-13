Fuerte explosión en Lanús: 20 personas heridas y comercios destruidos
El estallido se produjo en Remedios de Escalada, luego de que una máquina dañara un caño de la red de distribución de gas. Los vecinos de la zona fueron evacuados y trabajan bomberos, Defensa Civil y equipos de emergencia municipales.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Una fuerte explosión sacudió este viernes a la localidad de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús, mientras personal de MetroGAS realizaba trabajos de renovación de las redes de distribución. El episodio dejó un saldo de 20 personas heridas, cinco de ellas de gravedad, según informó el Municipio.
De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la comuna, operarios de la empresa llevaban adelante tareas sobre la red cuando una máquina utilizada para los trabajos dañó uno de los caños de distribución de gas. La rotura provocó una explosión en la intersección de las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea.
Como consecuencia del estallido, 20 personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a distintos centros de salud de la zona. Cinco de ellas presentan heridas de gravedad y fueron derivadas al Hospital Interzonal de Agudos Evita.
En tanto, el resto de los afectados recibió atención en el Hospital Local General de Agudos Dr. Arturo Melo y en la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis A. Máspero, ubicada en las inmediaciones del lugar donde se produjo el siniestro.
Ante la magnitud del episodio, las autoridades dispusieron la evacuación de los vecinos que viven en los alrededores, mientras se desarrollan las tareas para controlar la situación y garantizar la seguridad en el sector.
En el lugar trabajan intensamente dotaciones de bomberos, personal de Defensa Civil, Seguridad y Salud del Municipio de Lanús. También se sumaron equipos de bomberos de distritos cercanos para colaborar con el operativo de emergencia.
El episodio generó preocupación entre los vecinos de Remedios de Escalada y volvió a poner el foco sobre las condiciones de seguridad en las obras de infraestructura que se desarrollan en zonas urbanas densamente pobladas. Mientras continúa el despliegue de los equipos de emergencia, se aguarda por la evolución de los heridos y mayores precisiones sobre las circunstancias que desencadenaron la explosión.