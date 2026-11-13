Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de noviembre de 2026 CAMBIO DE MANOS

AySA se privatiza en diciembre: cuándo entrarán los US$340 millones para pagar la deuda

El Gobierno postergó al 17 de diciembre la firma del contrato para transferir el 90% de AySA al consorcio ganador, que pagará US$340,2 millones. El ingreso de divisas, previsto para noviembre, se demorará y será clave para afrontar vencimientos de deuda pública por unos US$4.400 millones en enero.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.