AySA se privatiza en diciembre: cuándo entrarán los US$340 millones para pagar la deuda
El Gobierno postergó al 17 de diciembre la firma del contrato para transferir el 90% de AySA al consorcio ganador, que pagará US$340,2 millones. El ingreso de divisas, previsto para noviembre, se demorará y será clave para afrontar vencimientos de deuda pública por unos US$4.400 millones en enero.
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El Gobierno de Javier Milei volvió a modificar el cronograma de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La transferencia del 90% de las acciones que actualmente están en manos del Estado nacional se concretará el próximo 17 de diciembre, luego de que el consorcio adjudicatario solicitara una prórroga para revisar la documentación de la operación.
La firma del contrato estaba prevista originalmente para este viernes 13 de noviembre. Sin embargo, los representantes legales del grupo empresario pidieron más tiempo para completar el análisis de los documentos y el Ministerio de Economía aceptó el planteo. La postergación quedó establecida para el 17 de diciembre.
Con la formalización del acuerdo, los nuevos accionistas deberán desembolsar US$340,2 millones, correspondientes a la oferta ganadora de la licitación. El dinero ingresará a las arcas del Tesoro y será utilizado para afrontar parte de los compromisos financieros que enfrenta la administración nacional.
El calendario no es un dato menor. El próximo 9 de enero de 2027, el Gobierno deberá afrontar vencimientos de deuda pública por aproximadamente US$4.400 millones. En ese escenario, los dólares provenientes de las privatizaciones aparecen como una de las fuentes que busca aprovechar el equipo económico de Luis Caputo para reforzar la disponibilidad de divisas.
Quiénes se quedan con AySA
El consorcio que resultó adjudicatario está integrado por PHX Aqua, Rowing, Arcos Saneamento e Participações y Transclor. La propuesta contempla la adquisición del 90% del capital social y los derechos de voto de AySA, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.
La distribución accionaria del grupo ganador establece una participación del 55% para PHX Aqua, 20% para Rowing, 15% para Arcos y 10% para Transclor.
Entre los empresarios detrás de la operación aparecen Walter Román, titular de Rowing, y Mauricio Filiberti, dueño de Transclor. Ambos ya mantenían vínculos comerciales con AySA, a través de la provisión de bienes y servicios para la compañía.
Por su parte, Arcos Saneamento e Participações aporta experiencia en la operación de servicios sanitarios en Brasil, mientras que PHX Aqua concentra la mayor participación del consorcio.
La oferta ganadora superó a la presentada por el grupo vinculado a Aldo Roggio, que había ofrecido US$285 millones. De esta manera, la adjudicación quedó definida por una diferencia de US$55,2 millones.
Los dólares que espera Economía
La privatización de AySA forma parte de la estrategia del Gobierno para desprenderse de activos estatales y obtener divisas con las que afrontar sus compromisos financieros. En un principio, las expectativas oficiales apuntaban a recaudar alrededor de US$500 millones por la operación, una cifra superior a los US$340,2 millones finalmente ofertados.
A su vez, el equipo económico proyecta que el resto de los procesos de privatización y concesión podría aportar otros US$1.500 millones durante 2027.
Así, la venta de la empresa encargada de prestar los servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses tendrá un doble impacto: el cambio de manos de una compañía estratégica y el ingreso de dólares que el Gobierno necesita para cumplir con el calendario de vencimientos de deuda.