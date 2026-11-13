Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de noviembre de 2026 EN PBA

VIH, hepatitis y tuberculosis: cuenta regresiva para un proyecto que busca ampliar derechos en la salud

La adhesión a la normativa nacional 27.675 lleva dos años y medio de recorrido legislativo y quedó a un paso de convertirse en ley. Necesita despacho de la Comisión de Presupuesto para llegar al recinto hacia fines de noviembre y evitar que pierda estado parlamentario.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.