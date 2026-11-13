Volver | La Tecla Nacionales 13 de noviembre de 2026 POST-LEÓN

La tensión con Bullrich signará la semana del retorno de la mesa política de Karina

Tras el “intermezzo” que produjo la visita del Papa, la hermana del Presidente convocó a la primera reunión del grupo de élite oficial en un mes. Será el martes, con la relación entre Milei y su ¿aliada? en un punto crítico.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.