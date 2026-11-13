La tensión con Bullrich signará la semana del retorno de la mesa política de Karina
Tras el “intermezzo” que produjo la visita del Papa, la hermana del Presidente convocó a la primera reunión del grupo de élite oficial en un mes. Será el martes, con la relación entre Milei y su ¿aliada? en un punto crítico.
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Luego del intermezzo que produjo esta semana la visita del Papa León XIV a la Argentina y de una primera y muy breve intervención pública del presidente de la Nación, Javier Milei, en una gala de empresarios, el gobierno retomará con propiedad el ejercicio de la política el martes de la semana que viene, en un encuentro signado por la tensión con Patricia Bullrich, otrora figura estrella del espacio mileísta.
La hermana y secretaria general del mandatario, Karina Milei, convocó para ese día a una nueva reunión de la llamada “mesa política” del gobierno, integrada por ella misma, varios altos funcionarios y asesores y las principales espadas legislativas del oficialismo: el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la propia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado.
Será el primer encuentro del grupo de élite mileísta en más de un mes, y se dará en medio de un quiebre, aún no declarado explícitamente, entre Milei y quien fuera primero su competidora en la carrera presidencial, luego su ministra de Seguridad Nacional y ahora, la encargada de viabilizar todas las iniciativas oficiales en la Cámara alta.
El propio Milei se ocupó de dejar en claro que la tensión existe, para quienes aún pudieran dudarlo, cuando publicó en redes una frase sugerente: “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta [de] que no podrá ser el capitán”. No queda claro si se refería a la propia senadora o a quienes azuzarían la división buscando hacer mella en el proyecto mileísta, aunque el fraseo parece abonar la primera opción.
Es que Bullrich viene explicitando sus críticas a diversas medidas y posturas de la administración Milei, tanto en el plano ejecutivo como en el legislativo. Justamente en ese segundo ámbito busca operar la mesa política que se reúne los martes. Bueno, no todos.
Karina busca que el gobierno vuelva a dominar la cancha legislativa, luego de que se desinflara la ofensiva por las islas Malvinas en el Congreso. El jefe de gabinete de ministros, Diego Santilli, realizó formalmente la invitación por indicación de la hermana presidencial.