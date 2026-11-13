Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de noviembre de 2026 TORNQUIST

Papelera del Sur no abrió sus puertas y crece la tensión: el conflicto llegó a la Legislatura

Tras la conciliación obligatoria que dictó el ministerio de Trabajo bonaerense, la empresa sigue cerrada y aumenta la incertidumbre por la inestabilidad laboral de los trabajadores. Legisladores del Frente Renovador, la UCR y la Coalición Cívica presentaron proyectos para evitar los despidos.

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