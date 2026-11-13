Papelera del Sur no abrió sus puertas y crece la tensión: el conflicto llegó a la Legislatura
Tras la conciliación obligatoria que dictó el ministerio de Trabajo bonaerense, la empresa sigue cerrada y aumenta la incertidumbre por la inestabilidad laboral de los trabajadores. Legisladores del Frente Renovador, la UCR y la Coalición Cívica presentaron proyectos para evitar los despidos.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
El conflicto por el cierre de Papelera del Sur sumó un nuevo capítulo de tensión en Tornquist. Pese a la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, la empresa no abrió las puertas de la planta y les impidió ingresar a los trabajadores que se habían presentado para retomar sus tareas. En paralelo, la crisis llegó a la Legislatura provincial, donde diputados de distintos espacios impulsaron proyectos para reclamar respuestas ante la pérdida de alrededor de 160 puestos laborales.
La situación fue verificada por autoridades de la delegación regional de la cartera laboral, que se acercaron al establecimiento. Desde el Sindicato de Obreros Papeleros consideraron que la firma incumplió la conciliación y anticiparon la posibilidad de reactivar el acampe frente a la fábrica, una medida que había quedado suspendida durante la instancia de negociación.
El próximo encuentro entre las partes quedó establecido para el viernes 20 de noviembre. La conciliación había dispuesto un período de 15 días para acercar posiciones, con la obligación de retrotraer las condiciones laborales al momento previo al conflicto. Sin embargo, la decisión empresaria de mantener cerrada la planta volvió a poner en duda el desarrollo de las negociaciones.
Tres proyectos en la Legislatura
Mientras crece la incertidumbre entre los trabajadores, el cierre de la histórica papelera también generó movimientos en la política bonaerense. Las diputadas Sofía Vannelli, de Fuerza Patria, y Priscila Minnaard, de la UCR, junto al legislador de la Coalición Cívica Andrés De Leo, presentaron iniciativas para expresar su preocupación y buscar alternativas frente al cierre.
Vannelli impulsó un proyecto de declaración en rechazo a la decisión empresarial y apuntó contra el rumbo económico del Gobierno nacional. En sus fundamentos cuestionó la apertura de importaciones y la recesión, y advirtió que las consecuencias alcanzan no solamente a los empleados despedidos, sino también a transportistas, proveedores, contratistas y comercios vinculados con la actividad.
Por su parte, Minnaard puso el acento en el impacto social y productivo que tendrá la pérdida de unos 160 empleos en el sudoeste bonaerense. La legisladora radical sostuvo que la desaparición de una industria de esa magnitud afecta a todo Tornquist y reclamó que la Legislatura intervenga para defender las fuentes laborales y el desarrollo regional.
En tanto, De Leo dirigió su planteo al gobernador Axel Kicillof y solicitó que la Provincia intervenga para intentar sostener la producción. Entre sus propuestas incluyó la conformación de una mesa de diálogo con participación de la empresa, los trabajadores, el municipio y el Gobierno bonaerense, para evaluar herramientas laborales, financieras y productivas que permitan evitar el cierre definitivo.
El impacto de una fábrica histórica
Papelera del Sur llevaba 53 años instalada en Tornquist y constituía uno de los principales motores industriales de una localidad de aproximadamente 10 mil habitantes. La planta producía cartulina reciclada destinada a envases de alimentos, medicamentos y otros artículos de consumo masivo.
La decisión de cerrar, vinculada a la intención del grupo empresario de reemplazar la producción nacional por importaciones provenientes de Brasil, amenaza con repercutir sobre toda la economía local. En ese contexto, los trabajadores reunieron más de 2.500 firmas de vecinos para respaldar su reclamo.
Con la fábrica todavía cerrada, la negociación laboral en una situación delicada y tres iniciativas presentadas en la Legislatura, el futuro de Papelera del Sur continúa abierto. La audiencia del próximo viernes será clave para determinar si aparece alguna alternativa que permita preservar los puestos de trabajo y evitar que Tornquist pierda una de sus principales referencias productivas.