Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de noviembre de 2026 CRISIS ECONÓMICA

PBA concentra casi el 28% de los conflictos laborales durante el gobierno de Milei

Un informe de CEPA ubicó a la provincia en el primer lugar del ranking nacional, con la industria como principal sector afectado. El relevamiento advierte que los despidos conviven cada vez más con cierres de fábricas, quiebras y concursos preventivos.

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