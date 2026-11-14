Hubo más condenas por Vialidad y la Justicia acelera otra causa contra CFK
Martín Báez fue sentenciado mientras su padre es investigado por presuntas maniobras de lavado desde la cárcel. En la causa Hotesur/Los Sauces, la UIF acusó a la expresidenta de haber liderado una asociación ilícita.
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La Justicia sigue apretando las tuercas sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su entorno en diferentes causas judiciales. Ayer, la Unidad de Información Financiera (UIF) la acusó de haber liderado una asociación ilícita, horas después de que Lázaro Báez, ya condenado, como ella, en la causa conocida como “Vialidad”, fuera sindicado como autor de maniobras ilegales desde la cárcel, y su hijo Martín fuera sentenciado en un expediente relacionado.
Fue una semana deplorable para la exmandataria, que busca en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una decisión que permita revertir el fallo en su contra en la causa “Vialidad” mientras la Justicia acelera con el expediente por las empresas Hotesur y Los Sauces.
La UIF, que actúa como querellante en ese proceso, expuso ayer ente el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 y argumentó que Cristina, su hijo Máximo y otras personas imputadas habrían participado de una asociación ilícita para concretar maniobras de lavado de activos, liderada por la propia expresidenta.
El organismo acusó a CFK de haber “diseñado, ejecutado y dirigido un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de Los Sauces”. Y le atribuyó a Máximo, hoy diputado nacional, un rol organizativo en esa estructura.
Mientras tanto, Lázaro Báez, un empresario condenado en la causa “Vialidad” al igual que CFK, ahora quedó en la mira por, presuntamente, dirigir maniobras de lavado de dinero desde la propia cárcel. El miércoles, su pareja, Claudia Insaurralde, fue detenida en un aeropuerto, y al día siguiente revelaron audios que comprometerían más al empresario, ya que, presuntamente, se lo escucha allí dando órdenes para coordinar esas acciones ilegales.
El hijo de Lázaro, Martín Báez, fue condenado en un juicio abreviado el jueves en la causa conocida como “Vialidad II”, relacionada con la misma trama por la que fueron condenados su padre y la exmandataria. Martín reconoció haber participado en un fraude al Estado con contratos de obra pública.
Ayer, además, el TOF 4 dispuso la liquidación de la empresa Austral Agro SA, para saldar cuantiosas deudas fiscales de los Báez.
De esta manera, mientras la lucha de Cristina Kirchner por deshacer la condena que pesa sobre ella por la obra pública en Santa Cruz, se intensifican dos frentes adversos: por un lado, el avance sobre otros imputados por las mismas maniobras, y por el otro, la marcha de la causa “Hotesur/Los Sauces”, que la tiene como principal imputada.