Volver | La Tecla Nacionales 15 de noviembre de 2026 INTERNA LIBERTARIA

Milei, furioso y una guerra sin tregua: los Menem y Bullrich se disputan el poder en la Casa Rosada

En apenas 72 horas, la interna libertaria sumó acusaciones cruzadas, mensajes presidenciales, presiones por las PASO y una convocatoria de urgencia de Karina Milei. Un sugestivo “like” de Javier Milei dejó a los Menem en el centro de la polémica. El oficialismo llega al fin de semana con más preguntas que respuestas.

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