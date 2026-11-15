Milei, furioso y una guerra sin tregua: los Menem y Bullrich se disputan el poder en la Casa Rosada
En apenas 72 horas, la interna libertaria sumó acusaciones cruzadas, mensajes presidenciales, presiones por las PASO y una convocatoria de urgencia de Karina Milei. Un sugestivo “like” de Javier Milei dejó a los Menem en el centro de la polémica. El oficialismo llega al fin de semana con más preguntas que respuestas.
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La interna del Gobierno nacional estalló en los últimos tres días y dejó al descubierto una pelea que ya no se disimula. Los Menem, Patricia Bullrich y Karina Milei quedaron envueltos en una sucesión de operaciones, mensajes cruzados y disputas por el control político del oficialismo. Y esta vez, el propio Javier Milei terminó alimentando la controversia.
El miércoles 11, el Presidente publicó en Instagram una frase que encendió las alarmas: “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán”. En el entorno de Karina Milei interpretaron el mensaje como una advertencia a Bullrich, cuestionada por sus movimientos autónomos y sus aspiraciones políticas para 2027.
El jueves 12, Martín Menem sumó presión sobre la senadora. Reclamó que en las próximas dos semanas el Senado avance con la suspensión de las PASO, una iniciativa que todavía no tiene garantizados los votos.
La respuesta del bullrichismo no tardó en llegar: sostuvieron que conseguir el respaldo de los gobernadores es responsabilidad del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y no de Bullrich. En otras palabras, acusaron al sector de los Menem de intentar trasladarle el costo de una negociación que todavía no cerraron.
Pero el episodio más explosivo llegó el viernes 13. Javier Milei le dio un “me gusta” en X a una publicación que acusaba a Martín y Eduardo “Lule” Menem de operar para provocar una ruptura entre el Presidente y Bullrich. El mismo mensaje promovía una eventual fórmula Milei-Bullrich para 2027.
El gesto sorprendió porque los Menem son dos de los principales hombres de confianza de Karina Milei. Aunque no hubo una reprimenda presidencial confirmada, el episodio instaló una pregunta incómoda: ¿Milei está empezando a cuestionar las maniobras de los operadores de su propia hermana?
En paralelo, Lule Menem quedó bajo la lupa por versiones de un supuesto acuerdo electoral en Neuquén para que La Libertad Avanza no compita contra el gobernador Rolando Figueroa en 2027. El presunto globo de ensayo no fue confirmado, pero agregó ruido a una interna donde también se discute quién decide las alianzas provinciales.
La tensión terminó obligando a Karina Milei a convocar nuevamente a la mesa política para el martes 17, después de tres semanas sin reuniones. La asistencia de Bullrich todavía no está garantizada.
La discusión promete ser áspera. A las diferencias por las PASO se suman las negociaciones con los gobernadores, el control del Senado y el reparto de poder de cara a 2027. Santiago Caputo también aparece en una disputa donde cada sector busca preservar su influencia sobre el Presidente.
La paradoja es que Milei necesita a todos, pero ninguno parece dispuesto a ceder terreno. Los Menem responden a Karina, Bullrich juega con autonomía y Santiago Caputo conserva su llegada directa al despacho presidencial.
Lo que viene será decisivo. El martes, la mesa política deberá intentar ordenar una interna que ya se trasladó al Congreso y a las redes sociales. La gran incógnita es si Milei pondrá un límite a sus propios dirigentes o seguirá dejando que la pelea por el poder se desarrolle a la vista de todos.