Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de noviembre de 2026 DEBATE

Sectores propios indefinidos y pocas chances de apoyos externos

El proyecto para revertir el límite a los mandatos de los intendentes enfrenta resistencias de distintos bloques en la Cámara baja bonaerense. El MDF suma respaldos, pero el rechazo de La Libertad Avanza, el PRO, el Frente Renovador y otros espacios deja al kicillofismo lejos de los 47 votos necesarios.

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