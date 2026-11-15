Sectores propios indefinidos y pocas chances de apoyos externos
El proyecto para revertir el límite a los mandatos de los intendentes enfrenta resistencias de distintos bloques en la Cámara baja bonaerense. El MDF suma respaldos, pero el rechazo de La Libertad Avanza, el PRO, el Frente Renovador y otros espacios deja al kicillofismo lejos de los 47 votos necesarios.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
En Diputados, donde el oficialismo tiene una bancada integrada por 39 manos, la negativa a volver hacia atrás une a propios y extraños. Entre los primeros se cuentan los 10 del Frente Renovador, quienes recuerdan que fueron aliados estratégicos de Cambiemos cuando, en tiempos de María Eugenia Vidal, votaron la limitación de mandatos. Tampoco cuenta con el visto bueno de los 19 legisladores de La Libertad Avanza ni los 11 del PRO, que ratificaron su NO en las últimas horas ante versiones que los involucraban en una negociación.
Entre los obstáculos deben sumarse al menos cinco de los seis integrantes de los dos bloques de laUCR. En el abadista (tres miembros) solo su presidente, Diego Garciarena, se expresó claramente por la negativa, mientras que el tandilense Matías Civale (Evolución) no ha manifestado su postura, al igual que la monzoista Silvina Vaccarezza, aliada de los boina blanca referenciados en el senador marplatense.
En el otro, que responde a Construir, el espacio que lideran Miguel Fernández, Alejandra Lordén y Pablo Juliano, sus tres integrantes se manifestaron en contra de las re re: la propia Lordén (presidenta), Valentín Miranda y Priscila Minnaard. También se oponen Hechos (2 bancas), Coalición Cívica (3), Derecha Popular (2), Nuevos Aires (3) y la izquierda (2), dejando muy lejos el objetivo del kicillofismo de llegar a la mitad más uno de los diputados, 47 sobre 92.
A favor, en cambio, se anotan los 10 legisladores del MDF y, tal vez, Cintia Romero, alineada con Juan Grabois, mientras que Unión y Libertad (5) no definió todavía una postura al respecto.
Sin embargo, un grupo de diputados se mueve en la indefinición, o al menos en una estrategia de no blanquear sus intenciones. Allí se anotan, además de Vaccarezza, los 19 enrolados en La Cámpora y el grupo referenciado en la Liga de Intendentes, aunque el cristinismo puntualiza que no se oponen, pero aclaran que es un tema que debería debatirse en el marco de una discusión más amplia y en la que se incluyan temas electorales y la nueva composición de la Suprema Corte de Justicia, entre otras cosas.