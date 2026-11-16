Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de noviembre de 2026 AFLORA LA INTERNA

Por Andrés Sosa

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Apuestas online: Kicillof le marca la cancha a la Legislatura y crece la tensión interna

Desde el Gobierno bonaerense sentaron postura sobre el proyecto de Facundo Tignanelli y cuestionaron que no se haya consultado previamente al Ejecutivo. Además, pidió que la discusión sobre los fondos y la carga impositiva se traslade a la Comisión de Presupuesto, donde la Provincia busca garantizar el cobro de una alícuota del 2% a las operadoras.

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