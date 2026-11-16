Apuestas online: Kicillof le marca la cancha a la Legislatura y crece la tensión interna
Desde el Gobierno bonaerense sentaron postura sobre el proyecto de Facundo Tignanelli y cuestionaron que no se haya consultado previamente al Ejecutivo. Además, pidió que la discusión sobre los fondos y la carga impositiva se traslade a la Comisión de Presupuesto, donde la Provincia busca garantizar el cobro de una alícuota del 2% a las operadoras.
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La regulación de las apuestas online sumó un nuevo capítulo en la Legislatura bonaerense, esta vez con la intervención del gobierno de Axel Kicillof. En la antesala de una nueva reunión de la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de la Cámara de Diputados, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, hizo pública la posición de la administración provincial sobre el proyecto impulsado por el jefe del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli. Asimismo, planteó la necesidad de que el debate sobre los aportes de las empresas se traslade al ámbito de Presupuesto.
El funcionario manifestó su coincidencia con los objetivos generales de la iniciativa, que busca establecer un régimen integral para prevenir la ludopatía y regular las plataformas de apuestas en línea, aunque dejó en claro que el Ejecutivo tenía observaciones y propuestas para incorporar al texto. En ese sentido, cuestionó que el proyecto haya avanzado sin una consulta previa con el Gobierno, pese a que fue presentado por un espacio político que integra el oficialismo provincial.
“En primer lugar, hubiese sido bueno que nos pidan la posición que es antes de presentar el proyecto. Sería bueno poder trabajar, sobre todo aquellos proyectos que tienen impacto presupuestario, siempre sería más provechoso y facilitaría después la discusión política de implementación, si son enviados primero como borrador, como colaboración, como coordinación, dado que además es un proyecto que ha presentado nuestro nuestro frente político”, sostuvo Bianco.
Más allá de ese planteo, el ministro aclaró que la Provincia acompaña las herramientas de prevención y protección contempladas en el expediente, aunque desde el Instituto Provincial de Lotería y Casinos ya acercaron modificaciones al articulado. “Sobre las disposiciones generales, medidas preventivas y de protección, y medidas contra las apuestas clandestinas, el gobierno de la provincia, través del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, ya ha presentado modificaciones, agregados, supresiones, pero estamos de acuerdo con el espíritu general que se está trabajando en ese sentido”, explicó.
La coincidencia del Ejecutivo también alcanza a la creación de fondos específicos que se nutran de los aportes de las operadoras habilitadas. Para Bianco, el crecimiento que experimentó el sector desde la implementación del juego online en territorio bonaerense obliga a discutir mecanismos para que las empresas contribuyan a financiar las políticas públicas destinadas a atender las consecuencias de esa actividad.
“Respecto de la creación de los dos fondos, también estamos de acuerdo con el espíritu que tiene que ver con hacer que las operadoras del juego online, que son un sector que ha crecido muchísimo desde que se implementó el juego online en la provincia de Buenos Aires, y que además ha generado algunos efectos no deseados en la población, como es, por ejemplo, el problema de la ludopatía”, señaló.
En esa línea, el ministro consideró que las compañías deben realizar aportes adicionales a las arcas provinciales para afrontar los costos que demanda la prevención y el tratamiento de las problemáticas vinculadas con las apuestas. También recordó las acciones que lleva adelante la administración bonaerense a través de una mesa transversal integrada por distintos ministerios y las presentaciones que realizó el titular de Lotería y Casinos ante legisladores.
“Nosotros estamos de acuerdo en que tienen que llevar adelante aportes adicionales al presupuesto de la provincia de Buenos Aires, entre otras cosas, para justamente poder sufragar los costos, los gastos que implica para la provincia de Buenos Aires, atender esos efectos no deseados”, remarcó.
Sin embargo, el punto que Bianco buscó poner en el centro de la discusión es el mecanismo de financiamiento y, particularmente, la posibilidad de cobrar una alícuota del 2% a las empresas que explotan el juego online. El funcionario explicó que la Provincia ya había avanzado con esa decisión mediante una resolución publicada el 1 de septiembre, aunque una presentación judicial impidió hasta el momento que el Ejecutivo pueda hacer efectivo el cobro.
“Obviamente, es un gasto adicional que tiene la provincia de Buenos Aires, por lo tanto, creemos positivo llevar adelante un aporte adicional por parte de las siete operadoras de juego online habilitadas por la provincia de Buenos Aires. Tan así es que nosotros el 1 de septiembre comunicamos la resolución 1.149, desde este año, en donde establecimos el cobro de una alícuota del por ciento al juego online, en el marco del FOPIS (Fondo de Progreso e Inclusión Social)”, detalló.
El ministro precisó que el FOPIS es un instrumento creado en 2018 y que la decisión de la administración provincial fue establecer una alícuota del 2% sobre los juegos de slots, como se conoce a esa modalidad dentro de las apuestas online. No obstante, la aplicación de la medida quedó trabada por una presentación contra la norma.
"Lamentablemente, hubo una presentación de esa norma que nos ha impedido hasta el momento poder hacer efectivo el cobro de ese dos por ciento al juego online. Por eso es lo que hemos decidido en este presupuesto, por eso era el vínculo entre esta discusión y el presupuesto, hemos decidido incluirlo en uno de los artículos del presupuesto, esto que se judicializó, incluirlo dentro del presupuesto para que sea ley eso impida la judicialización y que la provincia de Buenos Aires pueda empezar a obtener esos recursos ahí adicionales de las empresas de de juego online”, explicó.
La definición introduce una discusión que excede el contenido del proyecto de Tignanelli y que involucra directamente a la estrategia fiscal del Ejecutivo. Mientras la iniciativa legislativa contempla fondos destinados a clubes de barrio y deportistas, el Gobierno busca asegurar por otra vía una contribución de las siete operadoras habilitadas, con el objetivo de incorporar esos recursos a las cuentas provinciales. Así, el debate sobre la regulación del sector también quedó atravesado por la discusión acerca de quiénes deben administrar y distribuir los fondos que se generen.
En ese contexto, Bianco insistió en que la discusión sobre los aportes adicionales y la carga impositiva debe darse en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, donde también se encuentra en tratamiento el proyecto de Presupuesto 2027. La intención del Ejecutivo es que los legisladores incorporen ese planteo a la discusión presupuestaria, en lugar de limitar el debate al expediente presentado por el titular de la bancada peronista.
“Nosotros creemos que ese es el ámbito en que se tiene que dar la discusión de estos dos puntos, junto con la discusión de la aplicación de la alícuota del por ciento, es en la Comisión de Presupuesto”, afirmó.
El reclamo, según explicó el funcionario, responde a los planteos que recibió la administración bonaerense para que hiciera pública su posición frente al proyecto. En ese sentido, volvió a marcar que la Provincia ya tiene una propuesta incorporada al Presupuesto 2027 y que pretende que esa herramienta sea parte de la negociación legislativa.
“El reclamo público y privado que se ha hecho de cuál era la posición del gobierno de la provincia de Buenos Aires es esta, que se tiene que trabajar esta discusión de los aportes adicionales al juego online donde corresponde, que es en la Comisión de Presupuesto, porque nosotros además ya hemos incluido en el presupuesto un artículo que afecta directamente a la carga impositiva, los aportes que tiene que realizar el juego online para la provincia de Buenos Aires”, concluyó. De este modo, sentaron postura e insistieron en que se trate en una comisión que la preside Juan Pablo de Jesús, hombre clave del bloque oficialista y miembro de la Liga de Intendentes Peronistas.
Las declaraciones de Bianco llegan luego de que la semana pasada fracasara la reunión de la Comisión de Juegos de Azar por falta de quórum, en un escenario atravesado por cuestionamientos entre oficialismo y oposición. La convocatoria de este martes 17 buscará retomar el tratamiento de las iniciativas, con el expediente de Tignanelli como uno de los principales asuntos de la agenda.
A las diferencias que ya se expresaron entre los bloques por el alcance de los controles, la creación de los fondos y el destino de la recaudación, se suma ahora el planteo del Ejecutivo para que la Legislatura contemple su propia iniciativa tributaria. El oficialismo deberá encontrar una articulación entre ambos caminos para avanzar con una regulación que cuenta con respaldo general del Gobierno, pero que todavía tiene puntos sensibles por resolver.
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El jefe del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, recogió el guante tras las declaraciones del ministro de Gobierno y publicó un descargo en el que respondió los planteos del Ejecutivo. En primer lugar, negó que el proyecto haya sido elaborado sin diálogo con la administración provincial y aseguró que fue “permanentemente conversado con el poder ejecutivo, a través del titular de Lotería, Gonzalo Atanasof”. Además, recordó que la presentación de la iniciativa se postergó para contar con información sobre las utilidades posteriores al Mundial y destacó que el organismo y el Ministerio de Salud realizaron aportes que fueron incorporados al texto.
Como segundo punto, el legislador recordó que el decreto que estableció el FOPIS se dictó luego de años sin regulación del fondo y cuando el Ejecutivo ya conocía la inminente presentación del proyecto. Según explicó, en ese momento se había planteado que podía destinarse hasta el 3% de la generación del fondo, aunque finalmente se estableció un 2%.
La tercera cuestión estuvo centrada en la diferencia sustancial entre los dos mecanismos de financiamiento. “Los recursos del FOPIS se generan cobrándole a los usuarios de las plataformas. El fondo que proponemos lo pagan las licenciatarias de sus propias utilidades”, sostuvo. En ese sentido, aseguró que “el monto a recaudar por el FOPIS es apenas el 10% de lo previsto en el proyecto de ley”, por lo que la iniciativa legislativa permitiría obtener un 90% más de recursos. También cuestionó que las empresas informen sus ganancias a la Provincia mediante declaraciones juradas.
En cuarto lugar, defendió el destino que propone para los recursos y explicló que los fondos deben tener asignación directa a clubes y deportistas, mientras que el dinero proveniente de las multas por publicidad debe distribuirse entre los municipios y el Ministerio de Salud para desarrollar políticas de prevención y atención de las patologías vinculadas con las apuestas.
El quinto planteo estuvo relacionado con el recorrido legislativo y el diputado coincidió con Bianco en que el proyecto debe discutirse en la Comisión de Presupuesto, aunque explicó que la intención de conseguir despacho en Ludopatía es continuar luego el tratamiento en Presupuesto y Legislación General. En ese marco, convocó a los integrantes de la comisión a participar de la reunión prevista para avanzar con la iniciativa.
Como sexto punto, el titular de la bancada oficialista reclamó celeridad y advirtió sobre las consecuencias de prolongar el debate. “Cada día que se demora en tratar este tipo de normas es un día más que las empresas siguen teniendo utilidades siderales, como así también siguen enfermando a nuestros vecinos y vecinas”, manifestó. Para reforzar su argumento, comparó los tiempos que se pretenden imprimir al proyecto con los que tuvo el tratamiento del RIGI bonaerense, cuando estaba en juego una inversión para la Provincia.
Por último, Tignanelli se refirió a la medida cautelar presentada contra el FOPIS y sostuvo que su eventual sanción legislativa no impedirá que la Justicia se expida. En ese sentido, reclamó cubrir las vacantes de la Suprema Corte bonaerense para que desde la conducción del máximo tribunal se establezcan pautas que sirvan como doctrina legal para los jueces de instancias inferiores.
El descargo también tuvo un cierre político. Tras mencionar la visita del papa León XIV a la Argentina y el triunfo de Lula en Brasil, el diputado pidió ser consecuentes con las posiciones expresadas sobre la problemática de las apuestas. “Esperemos que mañana todos estén en la comisión y se pueda avanzar”, concluyó.