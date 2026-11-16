El negocio de las tobilleras: Kicillof pone $217 mil millones y una empresa se repite
El Ministerio de Justicia bonaerense lanzó una licitación para monitorear detenidos durante tres años. Con contratos millonarios durante las gestiones de Scioli y Vidal, y ahora Kicillof, Surely S.A. está vinculada al empresario Mario Montoto. En 2026, Juan Martín Mena pone en marcha una nueva contratación que multiplica las cifras del negocio.
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El negocio de las tobilleras electrónicas en la provincia de Buenos Aires vuelve a mover cifras millonarias. El gobierno de Axel Kicillof acaba de autorizar una licitación por $217.784 millones para controlar a personas privadas de su libertad mediante sistemas de radiofrecuencia y GPS. La contratación será por tres años y estará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que conduce Juan Martín Mena.
La decisión quedó oficializada este lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial mediante la Resolución 2303/2026. Pero detrás del nuevo desembolso aparece una historia que lleva más de dos décadas y tiene un protagonista recurrente: Surely S.A., una compañía vinculada al empresario Mario Montoto.
Sin importar el color de la gestión, el sistema de tobilleras se convirtió en un negocio sostenido para proveedores privados.
La firma viene haciendo negocios con el Servicio Penitenciario Bonaerense desde 2002 y logró atravesar gobiernos de distintos colores políticos sin perder protagonismo en el sistema de monitoreo electrónico.
En 2015, durante la gobernación de Daniel Scioli, Surely ganó una licitación por $163 millones para monitorear hasta 800 detenidos. En aquella oportunidad hubo otra empresa interesada, General Industries Argentina, pero su propuesta fue descartada por incumplimientos técnicos.
Cuatro años después, bajo la administración de María Eugenia Vidal, la compañía volvió a quedarse con el negocio. Esta vez, por $1.470 millones para controlar hasta 2.000 personas. Un detalle nada menor: fue la única oferente de aquella licitación.
El cambio de gobierno tampoco interrumpió la relación comercial. Ya con Kicillof en el poder, en 2021 el Ministerio de Justicia aprobó una ampliación del contrato por $534,9 millones y una prórroga por otros $735,4 millones. Así, el monto contratado originalmente en 2019, sumado a esas modificaciones, llegó a unos $2.741 millones.
Para 2023, la Provincia había previsto dar otro salto. Una licitación iniciada en 2022 contemplaba monitorear hasta 4.000 personas, el doble de la capacidad del contrato adjudicado en 2019, con un presupuesto oficial de $8.815 millones para dos años. La documentación consultada no permite identificar quién obtuvo finalmente esa adjudicación.
Un contrato que supera los $6.000 millones mensuales
Ahora la apuesta es considerablemente mayor. La nueva contratación representa un promedio presupuestado de $6.050 millones por mes, aunque se trata de valores nominales de distintos años y no de cifras directamente comparables con las licitaciones anteriores.
El servicio incluye la supervisión de detenidos con arresto domiciliario, salidas transitorias y permisos laborales. Sin embargo, la resolución publicada no especifica cuántos dispositivos contempla el presupuesto, un dato central para dimensionar el costo de la contratación.
El expediente también deja constancia de observaciones formuladas por la Contaduría General y sugerencias técnicas de otras dependencias, que fueron respondidas durante el trámite administrativo.
La apertura de ofertas está prevista para el 17 de diciembre. Hasta entonces, no hay una empresa adjudicataria de este nuevo contrato.
Lo cierto es que el sistema de tobilleras se convirtió en un negocio sostenido para proveedores privados que encontraron continuidad más allá de los cambios de gobierno. Surely fue una de las principales beneficiarias de esa historia, con adjudicaciones y ampliaciones documentadas.
Ahora, con más de $217 mil millones sobre la mesa, la gestión de Kicillof abre otro capítulo de un negocio que creció de manera considerable y cuyo costo terminarán afrontando los contribuyentes bonaerenses. La licitación deberá mostrar si esta vez habrá competencia entre varias empresas o si vuelve a repetirse el escenario de un proveedor con escasos rivales.