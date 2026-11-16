Volver | La Tecla Informe Especial 16 de noviembre de 2026 SALUD

Por Francisco Messina

franmessina

IOSFA: el desguace de la obra social

El Gobierno eliminó la cobertura médica del personal militar y se encendieron las alarmas en PBA con el cierre de centros de atención y farmacias. En Coronel Rosales la situación es alarmante

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.