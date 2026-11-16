IOSFA: el desguace de la obra social

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Javier Milei continúa con el desguace del Estado Nacional. Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1286/2026, el Gobierno confirmó la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), por lo cual comenzaron a efectuarse cierres de centros de atención a afiliados y farmacias en todo el territorio nacional.
Ante el cierre de IOSFA, se conformaron dos nuevas obras sociales. Una llamada OSFA, Obra Social de las Fuerzas Armadas, que sigue dependiendo del ministerio de Defensa de la Nación, a cargo de Carlos Presti, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), bajo el ala del ministerio de Seguridad, conducido por Alejandra Monteoliva.
En la anterior estructura de IOSFA había un total de 2.450 trabajadores. De esa cantidad, alrededor de 1.000 quedarían en el esquema en la nueva OSFA. Del resto, un total de 450 trabajadores de planta permanente pasarían a disponibilidad y unos 1.000 contratos quedarían despedidos. Los telegramas de despido les llegaron a los trabajadores en horas de la noche y se realizaron algunas movilizaciones en distintos puntos, tanto de la provincia de Buenos Aires como del resto del país.
Pese a que el desmantelamiento de la obra social se da en distintos puntos de Argentina, en la provincia de Buenos Aires hay una fuerte presencia de IOSFA en varios territorios. Son 22 los municipios en los cuales funcionan oficinas de atención, centros de salud, farmacias, hoteles y hasta complejos recreativos.
Pero, sin lugar a dudas, hay un distrito bonaerense que está sumamente afectado. No solamente por el cierre de centros de salud, sino también por la cantidad de afiliados que tiene su municipio y que quedaron sin atención médica. Se trata de Coronel Rosales. De acuerdo a los datos que brindó el intendente Rodrigo Aristimuño, de los más de 74.000 habitantes que tiene la comuna 44.000 son afiliados a IOSFA.
La problemática no solamente gira en torno al desmantelamiento de la entidad estatal, sino también a la privatización de prestaciones. La obra social destinada a las fuerzas federales de seguridad quedó bajo la órbita de la prepaga Medicus, en una clara muestra de cómo la empresa privada absorbió todas las responsabilidades de una entidad que funcionaba bajo la órbita del Estado.
“Para mí lo mismo va a terminar pasando con la OSFA en corto plazo”, sentenció Guido Caldentey, trabajador despedido del policonsultorio de Coronel Rosales, en relacióna la privatización de la obra social OSFFESEG, y advirtió por un panorama sumamente difícil para el sistema sanitario local: “Esto es un tema que no va a dar abasto, realmente, y no es por decir que nos quedamos sin laburo y por eso no va a dar abasto. No va a dar abasto porque el sistema que están queriendo inventar no funciona”.
Otra arista que se suma a esta problemática es la situación crítica que atraviesan los hospitales públicos en el interior de la provincia de Buenos Aires. Si antes del cierre de los centros de salud de IOSFA los intendentes ya ponían el grito en el cielo por el aumento en la atención de los hospitales públicos en el interior bonaerense, con la disolución de la obra social de la Armada la demanda en atención sería aún mayor.
Otros municipios complicados por el desmantelamiento de IOSFA son Punta Indio, La Plata, Tandil y Bahía Blanca. En todos esos territorios hay centros de atención para afiliados que dejarán de funcionar, dejando sin cobertura médica a un grueso importante de la población, sin contar el despido de cientos de personas. Luego de que comenzaron a llegar los telegramas de cese, hubo movilizaciones en distintos puntos de la Provincia, exigiendo que el Gobierno Nacional garantice las prestaciones en materia de salud y evite el cierre de policonsultorios.
Además de las marchas, hubo diálogos entre dirigentes locales tanto con legisladores nacionales y provinciales como con el gobierno bonaerense de Axel Kicillof. En la Legislatura, la diputada Priscila Minaard, de la Unión Cívica Radical, presentó un proyecto para exigir que la gestión provincial entable gestiones urgentes con el Poder Ejecutivo Nacional, a fin de evitar el cierre de centros de salud y reincorpore a los trabajadores despedidos por el cese de la obra social.
A su vez, el diputado nacional Pablo Juliano, también del radicalismo, lleva adelante una iniciativa en el Congreso para que el ministro de Defensa, Carlos Presti, dé explicaciones por lo sucedido y trace un panorama sobre la atención de los afiliados y el futuro de los trabajadores.
RODRIGO ARISTIMUÑO - INTENDENTE DE CORONEL ROSALES “Todo lo que tocan lo rompen, están haciendo desastres con la salud”
El intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, cuestionó los recortes en IOSFA. Denunció despidos, cierre de servicios y advirtió sobre el impacto que tendrá la situación en el sistema sanitario municipal.
En Punta Alta cerraron la farmacia exclusiva y un policonsultorio, además de despedir a trabajadores de la delegación. En total hay 84 despedidos. Entre ellos empleados con más de 25 años de antigüedad, que recibieron los telegramas de despido un viernes a las 23.30.
“Un nivel de crueldad absoluta”, sostuvo Aristimuño, quien también cuestionó que no se reconocieran trámites de pase a planta permanente iniciados en 2023.
El jefe comunal vinculó la crisis con el aumento de los medicamentos y el estancamiento de los salarios. Además, alertó que el cierre de los espacios de atención derivará en una mayor demanda sobre el hospital municipal: “Estamos ante una situación límite en el sistema sanitario”.
En ese sentido, recordó que el municipio ya absorbe parte de la atención de los afiliados y que realiza unas 2.400 mamografías anuales, incluso para pacientes de IOSFA, debido a que el Hospital Naval no cuenta actualmente con ese servicio.
Aristimuño aseguró que realizó gestiones ante Axel Kicillof, legisladores nacionales y autoridades de la obra social para intentar encontrar respuestas. “Todo lo que tocan lo rompen. Están haciendo desastres con la salud, con el PAMI, con el Hospital Naval y con IOSFA”, disparó contra el Gobierno.
GUIDO CALDENTEY - TRABAJADOR DESPEDIDO IOSFA “De un momento para otro nos quedamos sin trabajo”
Guido Caldentey, trabajador despedido del policonsultorio de Punta Alta, denunció que 88 empleados quedaron afuera y cuestionó la forma en que se lleva adelante la transición hacia las nuevas obras sociales. “Nos enteramos de un día para el otro que nos quedábamos sin trabajo”, relató.
El centro médico cerrará sus puertas y comenzó el desmantelamiento del edificio, que funciona en un inmueble alquilado. El policonsultorio llegó a contar con 37 médicos y actualmente tenía 13 profesionales de distintas especialidades. Además, precisó que registra 24.452 fichas sobre un universo de 42.000 afiliados en Punta Alta, lo que representa más de la mitad de los beneficiarios.
El trabajador también advirtió que la medida tendrá consecuencias que exceden lo laboral. “Hay 88 familias que, sacando cuentas, vamos a ser 400 o 500 personas que quedamos desempleadas y sin obra social”, sostuvo. En ese sentido, alertó sobre la presión adicional que podría recibir el hospital público Eva Perón.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que, según denunció, las autoridades desconocieron los pases a planta permanente realizados en 2023. “Este chanchullo de echar para atrás la planta permanente para no pagar una indemnización y dejar a 1.450 empleados afuera es el problema”, dijo.
Mientras reclaman que se revea la decisión a nivel nacional, los trabajadores continuarán con las protestas para evitar el cierre.
PUNTA INDIO Entre el cierre de IOSFA y la mudanza de la Base Aeronaval
En Punta Indio hubo dos situaciones que generaron una extrema preocupación entre los vecinos durante este año. En primer lugar, el anuncio del Gobierno Nacional de la reorganización de la histórica base naval, que será mudada a Bahía Blanca a partir del próximo año, en el marco de un proceso de reestructuración que lleva adelante la Armada Argentina. En el distrito que conduce David Angueira dejará de funcionar la Escuela de Aviación Naval, la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima y su taller, que serán trasladados a Comandante Espora.
Esta decisión generó un gran revuelo en el distrito, debido al fuerte impacto económico que conlleva. La Base Naval es uno de los mayores empleadores del municipio y la mudanza provocará una fuerte baja en la actividad de la comuna. Hubo una serie de movilizaciones hacia la sede de la Armada Argentina para evitar que prospere esta medida por parte del Ejecutivo Nacional.
A esta problemática se le suma el cierre de la delegación de IOSFA en Verónica y la falta de atención en las farmacias de la obra social. El municipio cuenta con un total de 2.800 afiliados, sobre un total de 12.000 personas que viven en el Punta Indio.
En Magdalena, distrito vecino, hay tres farmacias que no brindan sus servicios y su centro de atención está limitado en funciones producto del desmantelamiento a nivel nacional y provincial. El gremio ATE convocó a un “abrazo” para exigir la continuidad.