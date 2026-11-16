Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de noviembre de 2026 BOLSILLO VAPULEADO

Tras el freno judicial a los aumentos, Provincia prepara una nueva discusión por las tarifas

La Provincia convocó a una audiencia pública para el 16 de diciembre, en la que se debatirá el esquema tarifario eléctrico de los próximos cinco años. La decisión llega después de que la Justicia suspendiera incrementos autorizados por el Gobierno bonaerense. Las distribuidoras buscarán discutir sus ingresos, mientras crece la incertidumbre sobre el impacto en los bolsillos.

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