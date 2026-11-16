Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de noviembre de 2026 CUOTAS VENCIDAS

Katopodis no logra cobrar la deuda y el monto pendiente ya supera los $2.500 millones

La Provincia actualizó la deuda de la Cooperativa de Electricidad General Balcarce, que había sido intimada por casi $1.900 millones. El monto creció por nuevos períodos impagos y planes de regularización vencidos. Ahora tiene diez días hábiles para cancelar o adherir a un plan de hasta 60 cuotas, bajo amenaza de acciones judiciales.

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