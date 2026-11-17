Volver | La Tecla Nacionales 17 de noviembre de 2026 RUMBO AL 2027

Milei entró en modo electoral: “Voy a ganar en primera vuelta”

El presidente le habló a los jóvenes y los marcó como importantes para las próximas elecciones porque son “más del 70% del padrón”. Se mostró confiado con un triunfo libertario en octubre del próximo año

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