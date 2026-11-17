Milei entró en modo electoral: “Voy a ganar en primera vuelta”
El presidente le habló a los jóvenes y los marcó como importantes para las próximas elecciones porque son “más del 70% del padrón”. Se mostró confiado con un triunfo libertario en octubre del próximo año
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El presidente Javier Milei volvió a combinar un discurso económico con definiciones de fuerte contenido electoral. Durante su participación en las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central, realizadas en el Palacio Libertad, el mandatario anticipó que buscará un segundo mandato en 2027 y se mostró confiado en que La Libertad Avanza conseguirá imponerse en primera vuelta.
Frente al ministro de Economía, Luis Caputo; el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y un auditorio integrado por especialistas y técnicos financieros, el jefe de Estado aprovechó la presencia de jóvenes para enviar un mensaje a uno de los sectores que resultaron determinantes en su llegada a la Casa Rosada en 2023.
Al referirse a las dificultades que implica ejercer la Presidencia, Milei sostuvo que resulta complejo brindar recomendaciones desde el lugar que ocupa. Sin embargo, rápidamente llevó sus palabras al terreno electoral y lanzó: “A quien sea mi sucesor, porque voy a ser reelecto, tampoco le voy a poder dar un consejo”.
En ese sentido, destacó la presencia juvenil en el encuentro y les asignó un papel central en el futuro político del país. “Ustedes son los que van a salvar el país, que dicho sea de paso, son el 70% del padrón. No tengan duda que vamos a ganar en primera vuelta”, aseguró, en una clara señal de que el oficialismo ya comienza a proyectar su estrategia hacia los próximos comicios presidenciales.
Antes de sus definiciones electorales, el Presidente defendió el rumbo económico de su administración y volvió a cuestionar las demandas de mayores partidas presupuestarias. Según planteó, dentro del propio Gobierno existen presiones permanentes para incrementar el gasto público, una situación que, afirmó, no proviene únicamente de sus adversarios políticos.
Milei también recordó el escenario que encontró al asumir en diciembre de 2023 y denunció que sectores opositores esperaban un colapso económico para avanzar contra su administración. En ese marco, sostuvo que debió enfrentar fuertes resistencias políticas mientras impulsaba el ajuste del Estado.
Sobre los resultados de su programa, aseguró que el gasto público cayó un 30% en términos reales desde el comienzo de su gestión y reivindicó el cierre del déficit fiscal como uno de los principales logros de su administración. Además, anticipó que el país se encamina a completar un tercer año consecutivo de equilibrio en las cuentas públicas.
Otro de los ejes de su exposición estuvo vinculado con la política tributaria. Fiel a su discurso liberal, Milei volvió a cuestionar la denominación de “contribuyentes” para quienes pagan impuestos y calificó a los tributos como una forma de apropiación forzada de los ingresos. “Para mí los impuestos son un robo. No acepto llamar al pagador de impuestos contribuyente”, expresó.
En esa línea, destacó que su Gobierno habría reducido la presión impositiva en casi cuatro puntos del Producto Bruto Interno durante sus primeros 30 meses de gestión, lo que, de acuerdo con sus cálculos, representó una devolución de 25.000 millones de dólares a los argentinos. También planteó que el objetivo hacia 2031 es alcanzar una reducción acumulada de impuestos equivalente a 500.000 millones de dólares.
Por último, el mandatario defendió la eliminación del cepo cambiario y las decisiones adoptadas al inicio de su gestión en materia cambiaria. Al justificar esas medidas, apuntó contra las restricciones que regían sobre el mercado de divisas y cuestionó la intervención estatal en la determinación del valor del dólar. “El cepo, al margen de que es un cercenamiento de la libertad, es un acto violento”, afirmó, y sostuvo que el precio de la moneda debe surgir del mercado y no de una decisión burocrática.
Así, en un ámbito destinado a debatir sobre economía, finanzas y política monetaria, Milei volvió a utilizar el escenario para instalar la discusión electoral de 2027 y dejar en claro que su proyecto político tiene como horizonte la continuidad en el poder.