Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de noviembre de 2026 EJECUCION PRESUPUESTARIA

Cuáles son las partidas que más cayeron y cómo afecta el ajuste a las provincias

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) reveló que los ingresos tributarios acumularon una caída real del 3,9% en los primeros diez meses de 2026, mientras que el gasto primario retrocedió un 2,8%. Universidades, programas sociales, transferencias a las provincias y salarios, entre los rubros más castigados.

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