Cuáles son las partidas que más cayeron y cómo afecta el ajuste a las provincias
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) reveló que los ingresos tributarios acumularon una caída real del 3,9% en los primeros diez meses de 2026, mientras que el gasto primario retrocedió un 2,8%. Universidades, programas sociales, transferencias a las provincias y salarios, entre los rubros más castigados.
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El ajuste del gasto público continúa como uno de los principales pilares del programa económico de Javier Milei, pero los números de la ejecución presupuestaria comienzan a mostrar con mayor claridad dónde se concentra el recorte y cuáles son los sectores que absorben buena parte de su impacto. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), elaborado sobre la base de datos del Ministerio de Economía y el INDEC, registró que durante los primeros diez meses de 2026 el gasto primario nacional cayó un 2,8% en términos reales respecto del mismo período del año pasado.
La contracción del gasto se produjo en paralelo con un retroceso de los recursos del Estado. Entre enero y octubre, los ingresos totales registraron una baja real interanual del 3,3%, explicada principalmente por la caída del 3,9% en la recaudación tributaria. Los ingresos no tributarios, en cambio, tuvieron una suba del 3,5%, aunque insuficiente para compensar el comportamiento de los recursos impositivos.
El escenario también encendió señales de atención sobre las cuentas públicas. Si bien el Gobierno conserva resultados positivos, los superávits muestran una reducción cuando se los compara con el mismo período de 2025. El superávit primario acumulado cayó un 6,9% real, mientras que el financiero retrocedió un 13,2%.
La diferencia se vuelve todavía más significativa cuando se excluyen los ingresos extraordinarios provenientes de privatizaciones. En ese escenario, el superávit primario habría registrado una caída real del 13,8%, mientras que el financiero habría retrocedido un 34,1%. De esta manera, los recursos obtenidos por la venta de activos estatales tuvieron incidencia en el resultado fiscal que exhibe la administración libertaria.
El relevamiento del IARAF permite observar con mayor precisión cómo se distribuyó la reducción del gasto. Durante los primeros diez meses del año, apenas cuatro de los 16 componentes analizados registraron incrementos reales, mientras que los otros 12 tuvieron retrocesos.
Entre los rubros que más cayeron aparecen las denominadas Otras Funciones, con una contracción del 90,1%, seguidas por Otros Programas Sociales, que retrocedieron un 25,5%. También se registraron bajas del 21,4% en las transferencias corrientes a las provincias y del 13,5% en los subsidios al transporte.
En sentido contrario, los principales incrementos se concentraron en los subsidios a la energía, con una suba real del 20,7%, el gasto de capital destinado a las provincias, que creció un 5,6%, la Asignación Universal para Protección Social, con un avance del 2,8%, y las jubilaciones y pensiones contributivas, que aumentaron un 2%.
El comportamiento de las transferencias a las jurisdicciones provinciales vuelve a poner en discusión el impacto del programa económico sobre los distritos, que deben afrontar mayores responsabilidades presupuestarias en un contexto de menores recursos provenientes de Nación. A eso se suma la caída de los programas sociales, un componente que también refleja el alcance de la política de reducción del gasto impulsada por la Casa Rosada.
La fotografía del último mes analizado tampoco mostró señales de recuperación. En octubre, los ingresos totales del Sector Público Nacional registraron una caída real interanual del 1,5%, mientras que el gasto primario se desplomó un 7,2%.
En materia de recursos, los ingresos tributarios tuvieron una leve mejora real del 0,7%, aunque los no tributarios sufrieron una contracción del 21,1%. Del lado de las erogaciones, cuatro componentes mostraron subas y otros 12 registraron retrocesos.
Las mayores reducciones se observaron en Otras Funciones, con una caída del 100%, las transferencias a universidades, que se desplomaron un 46,9%, los subsidios al transporte, con una baja del 25,6%, y otros programas sociales, que retrocedieron un 24,3%.
El gasto salarial también quedó dentro de los rubros afectados por la política de contención presupuestaria. De acuerdo con el informe, las erogaciones destinadas a remuneraciones del sector público nacional registraron una caída real interanual del 8,4% en octubre.
En contraste, las jubilaciones y pensiones contributivas tuvieron una mejora real del 2,1%, las pensiones no contributivas avanzaron un 4,9% y la Asignación Universal para Protección Social creció un 2,2%.
Pese a la reducción de los recursos, el resultado fiscal de octubre mostró una mejora frente al mismo mes de 2025. El superávit primario creció un 76,1% real interanual, mientras que el financiero avanzó un 129,1%. La combinación de una fuerte reducción del gasto primario y una baja real del 13,5% en los intereses de deuda permitió ampliar el saldo positivo.
Los números del IARAF dejan así una doble lectura para la administración de Javier Milei. Por un lado, el Gobierno sostiene el superávit fiscal, una de las principales banderas de su programa económico. Por otro, el sostenimiento de ese resultado convive con una reducción extendida de las partidas presupuestarias, que alcanza a universidades, programas sociales, salarios estatales y transferencias a las provincias.
La discusión ya no pasa solamente por el cumplimiento de la meta fiscal, sino también por el costo de sostenerla y la distribución de los esfuerzos que demanda el modelo económico libertario.