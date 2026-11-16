Facundo Tignanelli

Recién pude ver en detalle la conferencia del ministro @Carli_bianco (hoy presentamos el proyecto de Ley en Bahía Blanca y estaba de viaje) y me gustaría señalar algunas cosas. En primer lugar, estamos en tratamiento de un proyecto INTEGRAL sobre el mundo de las apuestas en línea. La creación de los fondos es solo una parte. El ámbito natural para comenzar el recorrido legislativo, es justamente la de Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía. Si el punto de debate es la creación de un nuevo fondo, aunque no estemos de acuerdo con cobrarle a la gente, mañana propondré en la comisión que se incorpore el actual artículo 111 del proyecto de Ley Impositiva (sí, se trata de un sólo artículo). De esta manera, el tema quedaría saldado. Dilatar el tratamiento de esta ley es un sinsentido cuando tenemos la posibilidad de resolverlo mañana mismo en comisión. Además, una de las razones que explican el desastre que estamos atravesando en materia de apuestas en línea tiene que ver, justamente, con que Vidal las autorizó en el marco de una ley impositiva, entre gallos y medianoche. No hablaría bien del peronismo hacer lo mismo, no? Por último, el Presupuesto todavía no tiene estado parlamentario y esta ley sí. Podríamos avanzar con su tratamiento y darles una respuesta a los bonaerenses, que identifican esta problemática en su vida cotidiana y sufren consecuencias demasiado graves como para postergar su tratamiento por una diferencia que puede resolverse fácilmente en el corto plazo; es decir mañana, en comisión, como corresponde. Luego, en el resto del recorrido parlamentario, podremos terminar revisar las incorporaciones que sean necesarias.