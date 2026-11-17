Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de noviembre de 2026 PRESUPUESTO 2027

Por Simón Reyna

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Radiografía: el ranking de los municipios con más viviendas y los fondos previstos

El proyecto presupuestario bonaerense detalla distintas obras habitacionales a cargo del Instituto de la Vivienda. Presidente Perón encabeza el listado, con 853 unidades proyectadas, seguido por La Matanza y San Vicente. Los distritos con mayor cantidad de casas y los montos asignados.

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