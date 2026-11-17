Radiografía: el ranking de los municipios con más viviendas y los fondos previstos
El proyecto presupuestario bonaerense detalla distintas obras habitacionales a cargo del Instituto de la Vivienda. Presidente Perón encabeza el listado, con 853 unidades proyectadas, seguido por La Matanza y San Vicente. Los distritos con mayor cantidad de casas y los montos asignados.
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La construcción de viviendas vuelve a ocupar un lugar dentro del esquema de inversión pública de la provincia de Buenos Aires. El proyecto de Presupuesto 2027, a través de las partidas destinadas al Instituto de la Vivienda, permite identificar cuáles son los municipios que concentran la mayor cantidad de unidades habitacionales proyectadas y qué recursos se prevén para cada emprendimiento.
El primer puesto del ranking corresponde a Presidente Perón, donde se proyecta la construcción de 853 viviendas en Guernica. Para ese desarrollo, el extracto presupuestario consigna una partida de $130.691.990.
En segundo lugar aparece La Matanza, con 304 viviendas proyectadas y una asignación de $1.033.841.310. El podio lo completa San Vicente, donde se prevé la construcción de 200 unidades, con un presupuesto de $141.970.735.
El cuarto puesto corresponde a General San Martín, con 141 viviendas y una partida de $9.323.448.000. Más atrás aparecen Berisso y Baradero, ambos con 62 unidades, aunque con diferencias importantes en los recursos previstos: $114.115.005 para el primero y $30.787.975 para el segundo.
El listado continúa con Alberti, que tiene proyectadas 54 viviendas por $20.649.290; Morón, con 40 unidades y $1.147.605.740; Avellaneda, con 22 viviendas y $25.878.845; y Carmen de Areco, que cierra el ranking con 14 unidades y una partida de $20.348.810.
De esta manera, el relevamiento permite observar una distribución desigual tanto en la cantidad de viviendas proyectadas como en los montos presupuestados. Mientras algunos municipios concentran cientos de unidades, otros cuentan con emprendimientos de menor escala.
Por fuera de este ranking aparecen otras partidas vinculadas a infraestructura urbana, como las obras en el barrio Kennedy de Berazategui, por $430.786.000, y la infraestructura del canal Güemes, en General San Martín, por $1.044.359.250. Al no consignar una cantidad de viviendas, esos proyectos no fueron incorporados al ordenamiento habitacional.
En tanto, el crédito total informado en el extracto asciende a $3.346.846.530.258, aunque esa cifra corresponde al total del crédito y no a la suma de las partidas individuales detalladas en este ranking.