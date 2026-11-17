Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de noviembre de 2026 CLARAS DIFERENCIAS

Massa reúne al peronismo en San Fernando y el kicillofismo asegura que no fue invitado

El Frente Renovador, el peronismo federal, intendentes y dirigentes cercanos a Cristina Kirchner compartirán este martes un acto por el Día de la Militancia. Desde el Movimiento Derecho al Futuro aclararon que ni el Gobernador ni su espacio fueron convocados.

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