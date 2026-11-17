Massa reúne al peronismo en San Fernando y el kicillofismo asegura que no fue invitado
El Frente Renovador, el peronismo federal, intendentes y dirigentes cercanos a Cristina Kirchner compartirán este martes un acto por el Día de la Militancia. Desde el Movimiento Derecho al Futuro aclararon que ni el Gobernador ni su espacio fueron convocados.
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El peronismo tendrá este martes una foto política de peso en San Fernando, aunque la unidad que pretende exhibir ya comenzó a mostrar sus primeras grietas. El encuentro impulsado por el espacio de Sergio Massa reunirá a dirigentes del Frente Renovador, el peronismo federal, intendentes bonaerenses y representantes del kirchnerismo, pero tendrá una ausencia significativa: Axel Kicillof y su Movimiento Derecho al Futuro (MDF).
El acto se realizará desde las 18 en el Teatro Otamendi, con el intendente Juan Andreotti como anfitrión, bajo la consigna “Perón nos une, un país por delante”. Si bien la convocatoria tiene como objetivo formal conmemorar el Día de la Militancia, detrás de la celebración aparece una discusión mucho más profunda: quién conducirá al peronismo y cómo se definirán las candidaturas para enfrentar a Javier Milei en 2027.
La polémica se profundizó durante la mañana, cuando desde el entorno del Gobernador salieron a aclarar que su ausencia no responde a una decisión política de mantenerse al margen, sino a que directamente no fueron convocados.
“Ni Axel ni el MDF fueron invitados a participar. No es que nosotros decidimos no participar, es que no estamos convocados”, aseguró una fuente cercana al mandatario bonaerense
La aclaración no es menor. Mientras los organizadores presentan el encuentro como un intento de reconstruir la unidad del justicialismo, el sector que impulsa la proyección presidencial de Kicillof quedó afuera de la convocatoria.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, también se refirió a la situación y buscó bajarle el tono al enfrentamiento. “No nos han participado, pero tampoco es un problema”, sostuvo, y les deseó suerte a los organizadores.
Massa mueve sus fichas y el kirchnerismo participa
La construcción política que desemboca en San Fernando lleva la impronta de Massa y de Juan Manuel Olmos, quienes vienen trabajando para acercar sectores del peronismo que mantienen diferencias entre sí.
Entre los dirigentes convocados aparecen Sergio Uñac, Gerardo Zamora, Natalia de la Sota, Miguel Ángel Pichetto, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, además de intendentes bonaerenses y referentes sindicales.
También está prevista la participación de dirigentes cercanos a Cristina y Máximo Kirchner, entre ellos Mayra Mendoza, Mariano Recalde, Julián Álvarez y Teresa García.
La presencia del kirchnerismo le otorga otra dimensión a la convocatoria. En medio de las tensiones entre el cristinismo y el kicillofismo, la participación de referentes vinculados a la expresidenta en un encuentro al que no fue invitado el Gobernador alimenta las especulaciones sobre un posible reordenamiento de las alianzas internas.
Massa, por su parte, viene de participar en actividades políticas en Brasil, vinculadas al Partido de los Trabajadores de Lula da Silva. Aunque fue uno de los principales articuladores del encuentro, su asistencia personal quedó sujeta a los tiempos de regreso al país.
La pelea por las PASO y el liderazgo del PJ
La cumbre se produce en medio de otra discusión que promete profundizar las diferencias: el futuro de las elecciones primarias.
La intención del Gobierno nacional de avanzar con la suspensión de las PASO genera preocupación en distintos sectores del peronismo, especialmente en aquellos que consideran que una interna abierta permitiría resolver las candidaturas sin provocar una ruptura electoral.
Kicillof viene fortaleciendo su armado nacional y desde su entorno insisten en que la definición del candidato presidencial debería surgir de una competencia que permita participar a los distintos sectores.
Massa, mientras tanto, busca posicionarse como articulador de un espacio amplio, capaz de reunir al peronismo federal, los intendentes y sectores del kirchnerismo. Aunque cerca del exministro aseguran que no está lanzado como candidato, sus movimientos vuelven a colocarlo en el centro de las especulaciones presidenciales.
En ese escenario, el papel de Cristina Kirchner continúa siendo determinante. La expresidenta conserva influencia sobre una parte importante del justicialismo, mientras Kicillof intenta consolidar una construcción propia que le permita disputar el liderazgo nacional.
Una foto de unidad que también marca las divisiones
La paradoja es evidente: mientras los organizadores buscan demostrar que el peronismo puede reconstruir una alternativa nacional frente a Milei, uno de sus principales referentes quedó fuera de la convocatoria.
El acto de San Fernando podría convertirse en el punto de partida de una nueva articulación política, con dirigentes de peso nacional, representación territorial y aspiraciones electorales.
La incógnita es si esa construcción buscará negociar desde una posición de mayor fortaleza con Kicillof o si terminará disputándole directamente la candidatura presidencial.
Por ahora, Massa reúne a buena parte del peronismo, el kirchnerismo tendrá representación y el Gobernador queda al margen.
La unidad aparece como consigna, pero la disputa por el poder y las candidaturas de 2027 ya está en marcha.