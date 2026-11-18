Volver | La Tecla Municipios 18 de noviembre de 2026 EXPLOSION EN LANUS

A otra ventanilla: Álvarez se corre del pago de las indemnizaciones a los damnificados

Tras la explosión que dejó un muerto y 30 heridos en Lanús, el intendente Julián Álvarez reconoció que el municipio no indemnizará a familias y comerciantes. Cada damnificado deberá impulsar sus propias acciones contra MetroGAS.

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