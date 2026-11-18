Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de noviembre de 2026 DE QUIEBRA EN QUIEBRA

La crisis industrial suma otro capítulo: cierres, despidos y concursos en la Provincia

El pedido de cierre de tres plantas de Algodonera Avellaneda y la desvinculación de 243 trabajadores vuelve a poner en primer plano la crisis del sector productivo. En territorio bonaerense, empresas de distintos rubros también cerraron establecimientos, redujeron personal o acudieron a la Justicia para evitar la quiebra.

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