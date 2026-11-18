La crisis industrial suma otro capítulo: cierres, despidos y concursos en la Provincia
El pedido de cierre de tres plantas de Algodonera Avellaneda y la desvinculación de 243 trabajadores vuelve a poner en primer plano la crisis del sector productivo. En territorio bonaerense, empresas de distintos rubros también cerraron establecimientos, redujeron personal o acudieron a la Justicia para evitar la quiebra.
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La crisis industrial sigue sumando capítulos y las consecuencias sobre el empleo se multiplican. El caso de Algodonera Avellaneda, la firma vinculada a la familia Vicentin que fue declarada en quiebra el pasado 16 de octubre, volvió a encender las alarmas, sus síndicos judiciales solicitaron el cierre de tres establecimientos productivos y la desvinculación de 243 trabajadores.
El planteo fue presentado ante el juez Fabián Lorenzini y comprende la hilandera de Reconquista, en Santa Fe, y las desmotadoras de Bandera, en Santiago del Estero, y General Pinedo, en Chaco. Según la Sindicatura, los ingresos obtenidos mediante contratos de producción a fasón apenas alcanzan para cubrir salarios y cargas sociales, sin margen para afrontar el consumo energético, los insumos y otros costos operativos.
La compañía acumulaba deudas por unos 260 millones de dólares y un pasivo postconcursal superior a los $6.000 millones. Como muestra del deterioro de sus cuentas, solamente la hilandera de Reconquista registró durante octubre un déficit de $814,7 millones.
En paralelo, la Justicia puso en marcha el proceso de venta de las instalaciones, con prioridad para aquellas propuestas que permitan sostener la producción y preservar puestos de trabajo. Las ofertas comenzarán a recibirse el 20 de noviembre y los sobres se abrirán el 30.
El mapa de la crisis también golpea a Buenos Aires
Aunque el caso de Algodonera Avellaneda se desarrolla fuera de territorio bonaerense, la Provincia tampoco escapa al deterioro del entramado productivo. Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), con datos a agosto de 2026, contabilizó 8.465 unidades productivas cerradas desde el inicio de la actual gestión nacional. El informe también registró la pérdida de 106.136 puestos de trabajo registrados en unidades productivas bonaerenses desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2026.
Entre los casos más recientes aparece Bunge Argentina, que comunicó el cierre de su establecimiento fabril de Campana el 26 de octubre y dispuso la desvinculación de la totalidad de sus trabajadores. La empresa ratificó su decisión ante el Ministerio de Trabajo provincial, en el marco de un conflicto con el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate.
El 16 de noviembre, la cartera laboral dictó la conciliación obligatoria por 15 días e intimó a la compañía a retrotraer los despidos, reincorporar a los trabajadores y otorgarles tareas habituales. La audiencia para continuar las negociaciones fue fijada para el 20 de noviembre.
Otro caso emblemático es el de Fisipa, la fábrica de hilados sintéticos radicada en La Plata. La firma ingresó en concurso preventivo luego de declararse en cesación de pagos el 26 de mayo. Su pasivo fue estimado en $565,4 millones y la empresa llegó al proceso judicial después de atravesar despidos, suspensiones y una fuerte reducción de su estructura: actualmente cuenta con apenas ocho trabajadores registrados.
La compañía atribuyó sus dificultades a la caída del consumo, el incremento de los costos operativos y la competencia de productos importados. El expediente tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 1.
En el rubro textil también aparece Textilana, la histórica fabricante de Mar del Platade la marca Mauro Sergio, que ingresó en concurso preventivo y avanzó con retiros voluntarios en medio de una reestructuración que afectó a alrededor de 200 trabajadores.
La lista de establecimientos que dejaron de funcionar incluye a Clan Issime, en La Plata. La histórica empresa de indumentaria y calzado cerró después de 53 años de actividad. Había llegado a tener 129 empleados, aunque atravesó una reducción progresiva de su plantilla hasta conservar apenas nueve trabajadores antes del cierre.
De la metalurgia a la petroquímica: los otros casos
La situación tampoco se limita a la industria textil. En San Nicolás, la metalúrgica Leval cerró definitivamente sus puertas y dejó a 52 trabajadores afectados, luego de atravesar un proceso de retiros voluntarios y despidos.
En Campana, Cabot Argentina bajó las persianas de su histórica fábrica de negro de humo, con alrededor de 150 puestos de trabajo afectados. La compañía atribuyó la decisión a la caída de la producción nacional y al avance de las importaciones.
En Zárate, Alpek cerró su planta y afectó a unos 40 trabajadores, en un escenario marcado por la retracción de la demanda y la competencia externa. A su vez, la fabricante de indumentaria deportiva Will Der cerró sus establecimientos bonaerenses de General Pacheco y Las Flores, con alrededor de 120 trabajadores afectados.
Otro caso de fuerte impacto fue el de Fate, en San Fernando. La histórica fabricante de neumáticos cerró su planta en febrero de 2026, con unos 920 trabajadores afectados, en medio de la caída del consumo y las dificultades para sostener la producción local.
La crisis también alcanzó al sector avícola. Granja Tres Arroyos protagonizó un conflicto por 1.200 despidos anunciados en sus establecimientos de Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría. El Ministerio de Trabajo bonaerense intervino mediante una conciliación obligatoria que dispuso la reincorporación de los trabajadores mientras continuaban las negociaciones.
Además, el grupo empresario profundizó sus dificultades financieras: Granja Tres Arroyos, Wade y Avex recurrieron a la Justicia para iniciar procesos concursales. El conjunto de sociedades acumulaba una deuda declarada de $536.000 millones al cierre de 2025.
Así, mientras la Justicia busca una salida para las instalaciones de Algodonera Avellaneda, el panorama bonaerense muestra que los problemas productivos atraviesan distintos sectores y distritos. Cierres definitivos, concursos preventivos, despidos y plantas paralizadas configuran un escenario en el que la continuidad de las empresas y la preservación de los puestos de trabajo se convirtieron en una preocupación central.