El reparto de 80 millones de dólares y un texto que entra en debate
En una política que parece haber llegado para quedarse, el gobierno de Axel Kicillof volvió a mandar a la Legislatura la Ley de Financiamiento. Las especificaciones del destino del dinero abre debate entre los municipios, quienes no comparten las mismas problemáticas.
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En una política que parece haber llegado para quedarse, el gobierno de Axel Kicillof volvió a mandar a la Legislatura la Ley de Financiamiento (pedido de autorización para tomar deuda) separada del proyecto de Presupuesto, lo que facilita la discusión y aprobación de la Ley de Leyes (alcanza con mayoría simple). Y aunque el consenso requiere de un acuerdo por el paquete completo, los dos tercios que necesita el endeudamiento constituyen una votación independiente.
En ese sentido, en esta oportunidad se incluyó en esta ley el fondo para los municipios que los legisladores forzaron a poner en diciembre de 2025 cuando se discutió el Presupuesto vigente. La autorización para tomar deuda solicitada por el Ejecutivo para 2027 es en pesos equivalentes a 1.000 millones de dólares. Y en el artículo 3 del proyecto señala: “Créase para el Ejercicio Fiscal 2027 el Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad”.
La especificación de que el dinero debe ser destinado a cuestiones relacionadas con el combate a la inseguridad ya abre el debate, porque no todos los distritos están aquejados por esta problemática y tienen otras prioridades. Además, el texto puntualiza que el Fondo se nutrirá en la medida que el Poder Ejecutivo obtenga los empréstitos. Otro de los temas que se discutirá y muy probablemente cambie en la Legislatura. Para el Presupuesto vigente se llegó a consensuar un mínimo, por lo tanto los distritos se aseguraron un ingreso tomase o no deuda la Provincia.El monto destinado al Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad es equivalente al 8 % de los que el ministerio de Economía consiga mediante emisión de deuda.
Es decir que si logra colocar el máximo permitido, a los municipios derramará en pesos el equivalente a 80 millones de dólares.“El fondo se distribuirá a los municipios conforme el Coeficiente Único de Distribución (CUD) para el ejercicio 2026”, dice el proyecto. Aquí también hay una diferencia con el Fondo de Fortalecimiento Municipal vigente, que tiene una parte a distribuirse por criterio de la Legislatgura (que ha sido de muy aplicación nula y mereció modificaciones).