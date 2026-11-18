Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de noviembre de 2026 NOTA DE TAPA

El reparto de 80 millones de dólares y un texto que entra en debate

En una política que parece haber llegado para quedarse, el gobierno de Axel Kicillof volvió a mandar a la Legislatura la Ley de Financiamiento. Las especificaciones del destino del dinero abre debate entre los municipios, quienes no comparten las mismas problemáticas.

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