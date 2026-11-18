Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de noviembre de 2026 POSTURAS

El massismo defendió las PASO en Nación y PBA, pero evitó hablar de candidaturas

Tras el acto en San Fernando, desde el Frente Renovador enfatizaron sus intenciones de sostener las primarias para definir las candidaturas. “Tendría la legitimidad de las urnas”, sentenciaron.

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