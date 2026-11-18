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El acto del peronismo federal en San Fernando dejó mucha tela para cortar. El Frente Renovador, La Cámpora y la Liga de Intendentes se mostraron juntos en un acto que no contó con la presencia de ningún dirigente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), dejando expuestas las fuertes diferencias que existen dentro del peronismo bonaerense.
Esta mañana, Cristian Girard presentó en la Legislatura la Ley Impositiva 2027 que deberá ser debatida en los próximos días. El oficialismo respaldó la presentación del titular de ARBA, pero también se llevaron una serie de críticas por parte de legisladores de la oposición. Luego de la presentación, el diputado bonaerense Alexis Guerrera dejó su postura sobre el paquete fiscal, pero también se refirió al acto en San Fernando y ratificó su postura de sostener las PASO a nivel nacional y provincial.
Sobre el acto del peronismo, sostuvo que “fue un día muy bueno, muy positivo para la militancia, en el reconocimiento para los que formamos parte del Frente Renovador”. Y añadió: “También fue muy bueno encontrarnos con la Liga de Intendentes, con el Peronismo Federal, muchos representantes de todas las provincias. Entonces eso habla también de que esa militancia no tiene que estar, ni puede estar reducida a la Provincia de Buenos Aires, sino que tenemos que construir algo mucho más grande que eso”.
Cuando le consultaron sobre la suspensión de las PASO a nivel nacional y bonaerense, sostuvo que si no hay Primarias para las presidenciales “nos pone más en la situación de un acuerdo, lo que no significa que en la Provincia de Buenos Aires no se puedan disputar las candidaturas a gobernador sin que sea parte de ese acuerdo”.
A su vez, también le preguntaron por la posible candidatura de Sergio Massa para ser presidente: “Mi candidato, sí, seguro que es Sergio. Ojalá yo tuviese el poder de convencerlo para que sea. Y también creo que para el peronismo, para el movimiento nacional justicialista, para todos los que adhieren desde el campo nacional y popular”.
“Lo mejor que nos podría pasar es una PASO nacional”, sentenció Alexis Guerrera tras la presentación de la Ley Impositiva.
Allí argumentó que las PASO son fundamentales “no solamente para no elegir el candidato con la famosa lapicera o con el dedo, sino también porque ese candidato tendría la legitimidad de las urnas”.
Al diputado bonaerense le preguntaron por su futuro político y una posible candidatura a la gobernación en el 2027. Allí añadió: “Yo no sé quiénes son los preestablecidos y no es momento para hablar de eso todavía. De ninguno”.
Sin embargo, volvió a posicionar a Massa como una figura central de cara al 2027 y manifestó su deseo de que encabece la boleta por el peronismo: “Para nosotros, para los renovadores, tiene la centralidad con ese acto o sin ese acto. Estamos convencidos que es el hombre que puede afrontar la próxima etapa que se viene en la Argentina, que es una Argentina que viene completamente atravesada y con profundas dificultades, fruto del gobierno y del estado de situación que nos va a dejar el gobierno de Javier Millet. Así que estamos convencidos de que es Sergio Massa”.
“Primero tenemos que lograr o hacer todos los esfuerzos para la unidad, no solamente para la unidad de la elección, sino también para el plan de acción futuro. Me parece que eso es fundamentalmente lo que nos tiene que definir. Y bueno, el movimiento nacional justicialista, en todas sus versiones, se está moviendo”, aseguró.