Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de noviembre de 2026 CONCLAVE

Con nueva conducción, el Foro de intendentes de la UCR sale del letargo

Tras un acuerdo entre sectores, los 27 alcaldes boina blanca se reunirán hoy en La Plata para oficializar un cuerpo colegiado. La economía será plato fuerte con charla de Martín Tetaz. El Presupuesto 2027 y la situación de los distritos, en el menú boina blanca.

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