Con nueva conducción, el Foro de intendentes de la UCR sale del letargo
Tras un acuerdo entre sectores, los 27 alcaldes boina blanca se reunirán hoy en La Plata para oficializar un cuerpo colegiado. La economía será plato fuerte con charla de Martín Tetaz. El Presupuesto 2027 y la situación de los distritos, en el menú boina blanca.
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Los 27 intendentes de la UCR bonaerense volverán a verse las caras este miércoles, cuando se junten en La Plata para llevar adelante una nueva edición del Foro y debatir sobre la situación de los municipios y el futuro del partido.
El órgano ha tenido poca o nula actividad en los últimos tiempos, tras el intento fallido de parte del grupo abadista de desbancar a la actual conducción, encabezada por el rauchense Maximiliano Suescun.
Tras una votación en la que los dos sectores empataron en 13 y una abstención -la del rojense Román Bouvier-, acordaron la conformación de un grupo negociador para intentar llegar a una solución consensuada.
Finalmente, los alcaldes radicales acordaron la conformación de una mesa ejecutiva integrada por los abadistas Esteban Reino (Balcarce), Érica Revilla (General Arenales) y Emilio Cordonnier, de Ayacucho, a quienes se suman Martín Randazzo (General La Madrid), Lisandro Hourcade (Magdalena) y el propio Suescun. "Vamos a dejar de lado, aunque sea por un tiempo, la cuestión partidaria y vamos a centrarnos en los temas de gestión", aseguró un alcalde radical a La Tecla.info.
A partir de las 13.30, en la sede platense del Comité Provincia, los jefes comunales del radicalismo plantearán objetivos y prioridades de la nueva etapa; la estrategia de comunicación y funcionamiento institucional y la definición de una agenda compartida de trabajo.
Además, habrá un espacio dedicado a debatir los desafíos del trabajo en la Argentina y el papel de los gobiernos locales, con la participación del economista Martín Tetaz.
El economista abordará temas como:
• La economía argentina y sus consecuencias sobre el empleo y el ingreso. • El mensaje del Papa León XIV sobre el trabajo, la dignidad humana y la responsabilidad de la política frente a las transformaciones económicas. • Los desafíos y oportunidades de los municipios bonaerenses.
Finalmente, en la sede partidaria bonaerense, tendrá lugar un encuentro con legisladores provinciales, donde tratarán temas como el Presupuesto 2027 y la articulación institucional. Estarán presentes, además, el presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín, para abordar la “Ley de Leyes”, los recursos municipales (financiamiento de obras y fondos provinciales) y las prioridades legislativas vinculadas con la gestión municipal.
En la ocasión, los alcaldes plantearán sus demandas a los legisladores de la UCR, divididos en dos bloques en Diputados, con eje en la “ley de leyes”. En el texto figura la conformación de un Fondo para las comunas, sobre el que reiterarán su exigencia de que sea de libre disponibilidad y sin estar atado a un futuro endeudamiento, como ocurre este año.
El grupo intentará que los parlamentarios radicales recojan sus inquietudes ante el inicio de las negociaciones con el oficialismo, buscando frenar la caída de recursos de las arcas municipales y buscando nuevos ingresos por la caída de la coparticipación y la baja en el nivel de cobrabilidad de las tasas.
A ello se suman las deudas que acumula la Provincia con los intendentes, básicamente por conceptos como IOMA (además del incremento de costos piden actualizar los montos de los convenios), los aportes de las administraciones locales al sistema de seguridad y la paralización de obras, como es el caso de los planes de vivienda.