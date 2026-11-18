Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de noviembre de 2026 DEFINICIONES

Nebot, ante la posibilidad de ser destituido: “Democracia y respeto a la voluntad popular”

El jefe comunal de Saavedra expresó qué espera de la definición del Concejo Deliberante, que deberá resolver si continúa al frente del Municipio tras la investigación impulsada por la oposición.

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