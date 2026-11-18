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El intendente de Saavedra, Matías Nebot, habló con La Tecla y se refirió al proceso institucional que definirá su futuro al frente del Municipio y dejó en claro qué espera de la decisión del Concejo Deliberante: “Democracia. Democracia y respeto a la voluntad popular”, respondió al ser consultado sobre cómo aguarda la instancia que determinará si continúa en el cargo.
La definición está prevista para el jueves 26 de noviembre, a las 9, cuando el cuerpo legislativo local sesione de manera especial para resolver la situación del jefe comunal. En ese marco, Nebot puso el acento en la necesidad de que se respete la decisión de los vecinos expresada en las urnas y que el desenlace del procedimiento se ajuste a las reglas democráticas.
El intendente también ratificó sus declaraciones públicas, que dieron origen al conflicto institucional, y aseguró que volvería a expresarse de la misma manera. “Convencido de que lo volvería a decir de la misma forma, en el mismo lugar, como lo dije”, sostuvo. Además, explicó que su testimonio tuvo como objetivo ayudar a otras personas que atraviesan situaciones similares. “Si mi testimonio sirvió para ayudar a alguien más, que estoy seguro que sirvió para ayudar a alguien más, lo volvería a hacer”, afirmó.
En julio de 2026, durante una jornada municipal sobre prevención de adicciones en Pigüé, Nebot había contado que llevaba 308 días sin consumir cocaína, luego de atravesar un período de consumo de aproximadamente dos años. A partir de esas declaraciones, cinco bloques opositores impulsaron una Comisión Investigadora para evaluar su aptitud psicofísica, idoneidad y desempeño como funcionario.
La investigación también incorporó cuestionamientos por presuntas ausencias prolongadas de su despacho y dificultades en el funcionamiento de distintas áreas municipales. En octubre, el Concejo aprobó por 11 votos contra 2 un dictamen que calificó las conductas analizadas como una falta grave. Desde el oficialismo y la defensa del intendente denunciaron una maniobra con motivaciones políticas y cuestionaron el procedimiento.
Ahora, la resolución quedará en manos de los 14 integrantes del Concejo Deliberante. Según el artículo 250 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, una eventual destitución requiere el voto afirmativo de dos tercios del total de sus miembros, es decir, al menos 10 concejales. Mientras espera esa definición, Nebot volvió a defender la decisión de hablar públicamente y resumió en dos conceptos lo que espera del desenlace: democracia y respeto a la voluntad popular.