Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de noviembre de 2026 LEGISLATURA

Ley Impositiva: respaldo oficialista y dudas opositoras tras la exposición de Girard

Tras la presentación del titular de ARBA, Alexis Guerrera, Valeria Arata, Andrés de Leo y Cristian Castillo dejaron sus sensaciones sobre la normativa presentada y que deberá ser tratada en el recinto. Descartaron cambios tributarios de peso y la oposición advirtió por inconsistencias entre las proyecciones de recaudación y los aumentos previstos.

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