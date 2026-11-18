Ley Impositiva: respaldo oficialista y dudas opositoras tras la exposición de Girard
Tras la presentación del titular de ARBA, Alexis Guerrera, Valeria Arata, Andrés de Leo y Cristian Castillo dejaron sus sensaciones sobre la normativa presentada y que deberá ser tratada en el recinto. Descartaron cambios tributarios de peso y la oposición advirtió por inconsistencias entre las proyecciones de recaudación y los aumentos previstos.
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La exposición del titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, en la Legislatura bonaerense dejó sensaciones dispares entre los diputados presentes. Desde el oficialismo valoraron la continuidad del esquema tributario y la prudencia de la propuesta para 2027, mientras que desde la oposición plantearon interrogantes sobre las estimaciones de ingresos que contempla el Ejecutivo.
Uno de los que se mostró conforme con los lineamientos presentados fue el diputado bonaerense del Frente Renovador, Alexis Guerrera, quien calificó el encuentro como “muy positivo” y destacó que la iniciativa mantiene una importante continuidad respecto de la Ley Impositiva vigente. Según explicó, prácticamente “no hay modificaciones en las alícuotas de los distintos tributos y los incrementos están vinculados con la inflación proyectada para el próximo año”.
El legislador también hizo hincapié en que se mantienen los topes para los aumentos del Impuesto Inmobiliario, que rondarían el 31%, aunque en las escalas más bajas se ubicarían cerca del 24%. La principal excepción aparece en los terrenos urbanos baldíos, donde se busca incrementar la carga tributaria como incentivo para que esas propiedades se incorporen al desarrollo inmobiliario.
Sin embargo, Guerrera reconoció que todavía quedan aspectos por analizar, particularmente en torno a la cantidad de contribuyentes que podrían incorporarse al pago del Inmobiliario. En ese sentido, señaló que la falta de actualización de determinadas escalas podría provocar un incremento de entre el 30% y el 40% en la cantidad de personas alcanzadas por el tributo. También indicó que Girard se comprometió a enviar información adicional a las comisiones de Presupuesto para profundizar el debate.
En la misma sintonía se expresó Valeria Arata, senadora del Frente Renovador, quien consideró que la propuesta está en línea con el contexto económico y no presenta modificaciones sustanciales ni incorpora nuevos impuestos. La diputada destacó que el proyecto refleja una postura “prudente” frente a la situación que atraviesan la Provincia y sus sectores productivos.
No obstante, advirtió que la caída del consumo también tiene consecuencias sobre la recaudación bonaerense y que algunas empresas podrían beneficiarse con reducciones de alícuotas. Lejos de considerar ese escenario como una buena noticia, sostuvo que responde a las dificultades económicas que atraviesan numerosas firmas. En cuanto al tratamiento legislativo, planteó que el Presupuesto, la Ley Impositiva y el pedido de financiamiento deben analizarse de manera conjunta y manifestó su expectativa de alcanzar consensos con la oposición.
Desde otro lugar se posicionó el diputado de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, quien puso el foco en las diferencias que observa entre los incrementos tributarios previstos y las proyecciones de recaudación del Gobierno provincial. Como ejemplo, señaló que mientras se contempla una suba cercana al 30% para el Inmobiliario, los recursos esperados por ese concepto crecerían apenas un 22%.
También cuestionó las estimaciones vinculadas al Impuesto Automotor: pese a que el Ejecutivo anunció una reducción de la carga tributaria, la proyección oficial contempla un incremento del 20% en la recaudación. Para De Leo, estas diferencias evidencian inconsistencias que necesitan una explicación más profunda.
El legislador consideró que la respuesta de Girard fue sincera, aunque insuficiente, y reclamó que el Ministerio de Economía bonaerense brinde precisiones sobre cómo se calcularon los recursos previstos para 2027. Además, cuestionó que la Provincia proyecte un crecimiento del 30% en los fondos provenientes de la Nación mientras estima una caída en el rendimiento de algunos impuestos propios.
Por su parte, también dejó sus sensaciones el diputado del Frente de Izquierda Unidad, Cristian Castillo y expresó: “Es una ley impositiva de status quo que a nuestro parecer no contempla que hubo una caída salarial brutal en el sector público y que mientras caen los salarios, a los sectores que ganaron no hay ningún aumento de lo que tienen que pagar, como los grandes propietarios rurales”.