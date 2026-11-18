Volver | La Tecla Nacionales 18 de noviembre de 2026 ¿CAMBIA TODO?

El gobierno logró el dictamen para suspender las PASO

El oficialismo consiguió los votos necesarios para el dictamen favorable en comisión (y uno más). Ahora irá al recinto. El jueves 26 es el Día D.

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