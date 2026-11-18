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Parecía que no iban a llegar, pero llegaron. El oficialismo logró hoy el dictamen favorable para la suspensión de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en los comicios del año que viene, y avanzó, así, un paso más hacia su meta de complicarle la vida al peronismo.
Las gestiones de Diego Santilli, jefe de gabinete del gobierno del gabinete de Javier Milei, y de Patricia Bullrich, titular de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, hicieron que se pudiera arribar a once firmas en el dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales, una más que las diez que se necesitaban.
Ahora, el proyecto deberá ser tratado en el recinto, donde al gobierno libertario le espera otra pelea para poder tenerlo aprobado. La sesión tendría lugar el jueves de la semana que viene, es decir, el 26 de noviembre.
“Suspéndanse durante el año 2027 las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias previstas en el Título II de la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral N° 26.571 y sus modificatorias, que instituye el sistema de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, y todas las obligaciones emanadas de la legislación vigente referidas a su organización y realización”, reza el despacho de mayoría.
Para obtener las firmas necesarias, el gobierno tuvo que ceder en varios puntos, y abandonar la idea de habilitar listas colectoras en las elecciones generales de 2027.
La suspensión de las primarias abiertas pondría en aprietos al peronismo, que necesita que estén vigentes para poder dirimir su interna sin que corra demasiada sangre. Por ahora, las diferentes tribus están divididas, con el kicillofismo, La Cámpora y el massismo como principales corrientes que anudan periódicos acuerdos provisorios para luego volver a dar señales de ruptura.