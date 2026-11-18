Volver | La Tecla Nacionales 18 de noviembre de 2026 POLEMICO

Baratta se va a "recrear" a Buzios: la Justicia le dio luz verde para pasar fin de año en Brasil

Condenado por la causa GNL, procesado por enriquecimiento ilícito y sentado en el banquillo de los Cuadernos, Roberto Baratta recibió autorización judicial para pasar Año Nuevo en Buzios. Mientras las causas avanzan a paso de tortuga, la Justicia le habilitó el pasaje entre el 28 de diciembre y el 6 de enero por “recreación familiar”.

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