Baratta se va a "recrear" a Buzios: la Justicia le dio luz verde para pasar fin de año en Brasil
Condenado por la causa GNL, procesado por enriquecimiento ilícito y sentado en el banquillo de los Cuadernos, Roberto Baratta recibió autorización judicial para pasar Año Nuevo en Buzios. Mientras las causas avanzan a paso de tortuga, la Justicia le habilitó el pasaje entre el 28 de diciembre y el 6 de enero por “recreación familiar”.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Mientras la mayoría de los argentinos calcula si le alcanza para un asado de fin de año o para pagar la tarjeta, Roberto Baratta ya tiene el pasaje autorizado.
El exsubsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, la mano derecha de Julio De Vido en los años dorados de la obra pública, recibió el aval de la Justicia para pasar las fiestas en Búzios, Brasil, entre el 28 de diciembre y el 6 de enero. “Motivos de recreación familiar”, dice el pedido.
El Tribunal Oral Federal 3 lo aprobó por mayoría.Los jueces Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni consideraron que no hay elementos objetivos que indiquen riesgo de fuga y que la fiscalía no se opuso. Como única condición, Baratta deberá presentarse en tribunales dentro del tercer día hábil posterior a su regreso. Un trámite administrativo más, digamos.
El voto en disidencia lo puso el juez Javier Ríos, que pidió que primero justifique de dónde sale la plata para el viaje o que cancele el embargo que pesa en la causa de la “caja chica”.
El magistrado recordó la contradicción de alegar falta de bienes para responder judicialmente y, al mismo tiempo, financiar vacaciones en el exterior. Un detalle menor, aparentemente.
El contexto no es menor. Baratta tiene una condena a tres años y seis meses de prisión en la causa GNL por la importación irregular de buques de gas licuado (todavía no firme), un procesamiento por enriquecimiento ilícito con embargo multimillonario, y está sentado en el banquillo del juicio por los Cuadernos de las coimas, donde se lo acusa de haber sido uno de los recaudadores del esquema de sobornos de la obra pública.
A eso se suman otras causas por manejos irregulares en el mismo ministerio. Nada que impida, según la mayoría del tribunal, un merecido descanso en las playas brasileñas. No es la primera vez. En marzo de este año, el mismo tribunal, con la misma mayoría, ya le había autorizado un viaje a Río de Janeiro para reunirse con su familia. El sistema, una vez más, prioriza la “recreación” por sobre cualquier otra consideración.
El exfuncionario, por su parte, salió a defenderse y a criticar la cobertura periodística: que no es fuga, que ya lo autorizaron antes, que la condena no está firme. Así las cosas, Baratta recibirá el 2027 con el mar de Buzios de fondo.