PASO 2027: el Gobierno consiguió dictamen y la discusión ahora se traslada a Provincia
Con cambios respecto del proyecto original, La Libertad Avanza logró avanzar con la suspensión de las primarias nacionales. La autonomía bonaerense y la interna del peronismo aparecen en el centro del debate.
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Tras una jornada de negociaciones y tensiones, La Libertad Avanza consiguió el dictamen de mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para avanzar con la reforma política que propone suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) durante 2027. El oficialismo reunió 11 firmas, apenas una más de las diez necesarias, y ahora buscará llevar el proyecto al recinto el próximo jueves 26.
El despacho contó con el respaldo de los seis integrantes libertarios de la comisión y el acompañamiento de los radicales Eduardo Vischi y Rodolfo Suárez. También firmaron, aunque con disidencias, Flavio Fama, Carlos “Camau” Espínola y Alejandra Vigo. La ajustada mayoría expuso las dificultades que atravesó el Gobierno para conseguir los respaldos necesarios y obligó a introducir modificaciones en el proyecto original.
Uno de los principales cambios fue dejar de lado la eliminación permanente de las primarias y limitar su suspensión al proceso electoral de 2027. Además, se estableció que la selección de candidatos nacionales quedará en manos de las cartas orgánicas de los partidos y los reglamentos de las alianzas. El texto también incorpora una versión de Ficha Limpia, reduce del 5% al 2,5% el espacio gratuito de publicidad electoral y modifica distintos aspectos de la veda. Entre otros puntos, suma un casillero de lista completa a la Boleta Única y limita los debates presidenciales obligatorios a una eventual segunda vuelta.
Las negociaciones también obligaron al oficialismo a retirar las listas colectoras, una herramienta que había incorporado para sumar el respaldo de gobernadores aliados, pero que generó resistencias en distintos sectores políticos. En ese escenario, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, tuvo un papel central en las conversaciones con los mandatarios provinciales, con el respaldo de Karina Milei. Entre los acuerdos que facilitaron el entendimiento figuraron compromisos políticos para no competir contra gobernadores aliados y gestiones vinculadas con fondos y obras.
Tras conocerse el dictamen, la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, celebró el resultado con una consigna: “Sin PASO, sin colectoras, con Ficha Limpia”. Por su parte, Santilli defendió la iniciativa y estimó que la suspensión de las primarias representaría un ahorro cercano a los 200 millones de dólares. El oficialismo calcula que podría reunir entre 38 y 40 votos en el Senado, aunque todavía deberá asegurar los apoyos para su aprobación y posterior tratamiento en Diputados.
Desde Unión por la Patria, en tanto, mantienen el rechazo. El peronismo cuestiona la modificación de las reglas electorales a poco más de un año de los comicios y advierte que la iniciativa condiciona la posibilidad de resolver las candidaturas mediante una competencia abierta. El debate también atraviesa las diferencias internas del espacio entre el kirchnerismo, el sector que responde a Axel Kicillof y el Frente Renovador. En el PRO y la UCR, por su parte, conviven respaldos a la suspensión con sectores que plantean reparos sobre la eliminación de las primarias.
En la provincia de Buenos Aires, la discusión tiene una dimensión particular por el peso electoral del distrito, que concentra cerca del 37% del padrón nacional. Kicillof y su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ratificaron su postura a favor de mantener las PASO como mecanismo para definir candidaturas. Una posición que también sostienen, con sus propios matices, el Frente Renovador y La Cámpora. Sin embargo, una eventual suspensión de las primarias nacionales no implica automáticamente su eliminación en territorio bonaerense, ya que la Provincia tiene autonomía para definir su propio calendario electoral.
La experiencia de 2025, cuando la Legislatura bonaerense suspendió las primarias y el Gobernador resolvió desdoblar los comicios, vuelve a cobrar relevancia. Para el Movimiento Derecho al Futuro, las PASO representan una herramienta para medir fuerzas dentro del peronismo y posicionar una eventual candidatura presidencial de Kicillof. Sin esa instancia, las definiciones podrían trasladarse a las negociaciones entre las conducciones partidarias, con mayor gravitación del kirchnerismo y los acuerdos de cúpula. Con el dictamen ya firmado, la discusión legislativa abre otro frente de disputa política: la definición de las reglas electorales de 2027 y su impacto en la interna bonaerense.