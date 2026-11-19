Volver | La Tecla Nacionales 19 de noviembre de 2026 TIRE Y AFLOJE

PASO 2027: el Gobierno consiguió dictamen y la discusión ahora se traslada a Provincia

Con cambios respecto del proyecto original, La Libertad Avanza logró avanzar con la suspensión de las primarias nacionales. La autonomía bonaerense y la interna del peronismo aparecen en el centro del debate.

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