Diputados: se va la última ordinaria del año con proyectos en danza y otros dudosos
La Cámara de Diputados bonaerense convocó a debate para el próximo miércoles 25 de noviembre. La mega ley de Ludopatía y la creación del Centro de Industria Farmacéutica, en el punto de mira.
La Cámara de Diputados bonaerense convocó la última sesión ordinaria del año para el próximo miércoles 25 de noviembre, con la mega ley contra la Ludopatía en el centro de la escena. Tras varios desencuentros, la comisión de Juegos de azar, Lotería y prevención de la Ludopatía logró despachar la iniciativa del camporismo (fue redactada por el presidente de la bancada oficialista, Facundo Tignanelli, y la diputada Micaela Olivetto), aunque la oposición firmó dos despachos de minoría. Así, las diferencias expuestas pondrían en riesgo la posibilidad de que llegue al recinto, aunque se trabaja para convocar a una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Legislación General (podría ser el lunes 23 o el martes 24) que deje la iniciativa lista para ir al recinto. El proyecto busca una regulación integral: biometría facial, límites de tiempo de sesión, restricciones fuertes a publicidad/bonos, fiscalías especializadas, etc., entre acusaciones de “lobby empresario” y manejo de una caja millonaria. En cambio, podrían tener luz verde otras iniciativas como la que propone que la Provincia adhiera a la Ley Nacional de Cardiopatías Congénitas o la institucionalización de la negociación paritaria para los trabajadores judiciales respecto de la Suprema Corte bonaerense. También podría ingresar el régimen que crea la nueva figura de cuidadores permanentes para menores institucionalizados sin tutela parental ni adopción o el que blinda la participación estatal en empresas provinciales, de la camporista Maite Alvado, que dispone un requisito de dos tercios de los votos en ambas cámaras para el traspaso de acciones. Otro puñado de propuestas, con media sanción en el Senado, podría integrarse al menú de la Cámara Baja, como la creación del Centro de Industria Farmacéutica (99% de participación estatal), rechazado por la oposición, o la limitación de compra a extranjeros de tierras en zonas estratégicas, de Sergio Berni. Se suman a la lista de posibilidades el proyecto para atención humanizada a adultos mayores de 60 años en organismos públicos o la prohibición de vehículos motorizados en médanos y zonas recreativas de playas.