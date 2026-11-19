Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de noviembre de 2026

Diputados: se va la última ordinaria del año con proyectos en danza y otros dudosos

La Cámara de Diputados bonaerense convocó a debate para el próximo miércoles 25 de noviembre. La mega ley de Ludopatía y la creación del Centro de Industria Farmacéutica, en el punto de mira.

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