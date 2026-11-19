Deuda: Kicillof renueva vencimientos y emite $671 mil millones en Letras del Tesoro
La Provincia formalizó cuatro operaciones de emisión y reapertura de Letras del Tesoro por más de $671 mil millones. Los instrumentos incluyen la posibilidad de cancelar títulos anteriores mediante su integración en nuevas obligaciones, un esquema que vuelve a poner el financiamiento bajo la lupa.
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El gobierno de Axel Kicillof volvió a recurrir al financiamiento mediante Letras del Tesoro para atender sus necesidades financieras. A través de la Resolución 188-TGP-2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial bonaerense, la Tesorería General de la Provincia formalizó la emisión de cuatro instrumentos por un valor nominal conjunto de $671.361.779.771.
La operación se inscribe en el Undécimo Tramo del Programa de Emisión de Letras del Tesoro 2026 y fue licitada el pasado 17 de noviembre. Los instrumentos tienen distintos plazos y modalidades de actualización, con vencimientos que se extienden desde diciembre de este año hasta abril de 2027.
El dato adquiere relevancia en medio de las dificultades financieras que atraviesa la administración bonaerense, que debe afrontar compromisos corrientes, sostener el funcionamiento del Estado y administrar un escenario de restricciones presupuestarias y tensiones con el Gobierno nacional.
Casi $671.400 millones en cuatro instrumentos
La nueva colocación contempla cuatro emisiones, dos de ellas a descuento y otras dos con mecanismos de actualización o tasas variables.
El instrumento de mayor volumen corresponde a una reapertura de Letras del Tesoro en pesos a descuento, con vencimiento el 17 de diciembre de 2026, por $586.191.940.429. Se trata de una operación con un plazo remanente de 28 días, cuya amortización se realizará íntegramente al vencimiento.
En segundo lugar, la Provincia emitió Letras a descuento con vencimiento el 21 de enero de 2027 por $55.329.396.135, con un plazo de 63 días.
La tercera operación consiste en una reapertura de Letras ajustables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), con vencimiento el 18 de marzo de 2027, por $26.991.649.756. Este instrumento contempla, además, una tasa de interés nominal anual del 4,75% y un ajuste del capital de acuerdo con la evolución del CER.
Por último, se dispuso una reapertura de Letras con tasa de interés variable y vencimiento el 22 de abril de 2027 por $2.848.793.451. En este caso, el rendimiento se calcula en función de la tasa TAMAR de los bancos privados, utilizada para depósitos mayoristas, más un margen fijo del 4,75% nominal anual.
De esta manera, la mayor parte de la operación se concentra en un instrumento de muy corto plazo: casi el 87,3% del monto total corresponde a las Letras que vencerán el próximo 17 de diciembre.
Un programa de deuda que ya supera los $4,7 billones
La resolución también permite dimensionar el volumen de financiamiento al que recurrió la Provincia durante 2026. Según los considerandos de la norma, las emisiones realizadas hasta el momento alcanzaron un valor nominal de $4.783.713.551.028. En paralelo, se concretaron rescates por $3.823.530.277.448.
La diferencia entre ambas operaciones arroja un saldo de Letras en circulación de $859.560.548.072, antes de computar el nuevo tramo formalizado mediante la resolución publicada este jueves.
El programa original de emisión para el ejercicio 2026 había sido aprobado por un monto de hasta USD 550 millones y $89.500 millones. A su vez, la Ley 15.561 estableció una autorización máxima equivalente a USD 250 millones para la emisión de Letras durante el ejercicio, mientras que el régimen presupuestario provincial contempla la posibilidad de emitir instrumentos para cancelar Letras del ejercicio anterior.
En ese marco, la normativa también establece que cuando el reembolso de estos instrumentos excede el ejercicio financiero en el que fueron emitidos, deben transformarse en deuda pública y cumplir con los requisitos correspondientes al subsistema de Crédito Público.
De hecho, la resolución detalla que ya se registraron contablemente como deuda pública distintas Letras con vencimientos durante 2027, por un monto nominal conjunto superior a los $100.600 millones.
La coparticipación como garantía
A su vez, otro aspecto relevante de la operación es el respaldo ofrecido por la Provincia para garantizar el cumplimiento de los compromisos.
En los cuatro instrumentos se establece la cesión de los derechos de la administración bonaerense sobre las sumas que percibe a través del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. Es decir, los recursos que llegan desde la Nación forman parte de la garantía de las Letras emitidas.
Además, las operaciones permiten integrar los instrumentos tanto en pesos como en dólares, tomando como referencia el tipo de cambio informado por el Banco Central correspondiente al 17 de noviembre. También se admite la integración mediante otras Letras del Tesoro bonaerense con vencimiento el 19 de noviembre.
La colocación se realizó mediante licitación pública en A3 Mercados, a través del sistema electrónico SIOPEL, con un esquema de subasta holandesa de precio único. Los pagos y servicios financieros estarán a cargo del Banco Provincia y los títulos serán depositados en Caja de Valores.
Así, la administración de Kicillof vuelve a apoyarse en instrumentos de deuda de corto plazo para administrar su caja. Una herramienta prevista en el esquema financiero provincial, pero cuyo volumen y recurrencia también exponen la presión que enfrenta la Tesorería bonaerense para sostener sus obligaciones.