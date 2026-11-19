Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de noviembre de 2026 BOLETIN OFICIAL

Deuda: Kicillof renueva vencimientos y emite $671 mil millones en Letras del Tesoro

La Provincia formalizó cuatro operaciones de emisión y reapertura de Letras del Tesoro por más de $671 mil millones. Los instrumentos incluyen la posibilidad de cancelar títulos anteriores mediante su integración en nuevas obligaciones, un esquema que vuelve a poner el financiamiento bajo la lupa.

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