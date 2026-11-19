La explosión registrada el viernes pasado en el centro de Remedios de Escalada, partido de Lanús, se cobró una nueva víctima fatal. Se trata de un trabajador de la empresa de gas que se encontraba en el lugar al momento del estallido y que sufrió quemaduras en casi todo el cuerpo. Fuentes oficiales confirmaron el fallecimiento. Con este caso, ya son dos las personas muertas a causa de la tragedia.



El hecho dejó un total de 30 heridos de distinta consideración. Según se informó, todavía hay cuatro personas en estado grave, con quemaduras que van desde el 40% al 90% del cuerpo. La identidad de la nueva víctima fatal aún no fue difundida.



La explosión se produjo durante trabajos de renovación de la red de gas en una zona comercial del partido bonaerense, cuando una máquina dañó un caño y generó una fuga que derivó en el estallido. El episodio generó daños en locales y viviendas, y motivó la intervención de bomberos, Defensa Civil y servicios de emergencia municipales.



Las autoridades continúan con el seguimiento de los heridos internados y con las investigaciones sobre las causas y responsabilidades del siniestro.