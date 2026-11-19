Abad cruzó a Kicillof y exigió que devuelva Punta Mogotes a la ciudad
El senador nacional de la UCR cuestionó que la Provincia mantenga el control del sector y sostuvo que el Municipio no puede decidir sobre cuestiones básicas del espacio público. El planteo reaviva la disputa por el traspaso del complejo, que continúa sin una resolución entre ambas administraciones.
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El senador nacional Maximiliano Abad volvió a poner a Punta Mogotes en el centro de la discusión política entre Mar del Plata y el gobierno bonaerense. A través de sus redes sociales, el dirigente radical le reclamó directamente al gobernador Axel Kicillof que transfiera la administración del complejo al Municipio y cuestionó las limitaciones que, según planteó, enfrenta la ciudad para intervenir sobre su propio frente costero.
“Señor gobernador: devuélvale Punta Mogotes a los marplatenses”, fue el mensaje con el que Abad abrió su publicación. En su planteo, el legislador apuntó contra el esquema de administración vigente y sostuvo que la Provincia concentra las decisiones sobre el sector, lo que impide que el gobierno local pueda avanzar con tareas de mantenimiento y planificación. “De la avenida al mar decide la Provincia. Por eso Mar del Plata no puede limpiar su playa, iluminar el paseo ni definir qué se hace con un lugar que es de todos”, cuestionó.
El radical también vinculó el reclamo con la necesidad de recuperar espacios públicos para los vecinos de la zona. En ese sentido, señaló que los balnearios continúan ocupando sectores que, desde su perspectiva, deberían tener una mayor integración con el entorno urbano. Además, hizo referencia a la falta de espacios recreativos para los chicos del barrio y a los problemas de iluminación durante la noche. “No pedimos un favor: pedimos poder administrar lo que es nuestro”, insistió.
Para respaldar su posicionamiento, Abad hizo referencia a las resoluciones judiciales vinculadas con el conflicto y sostuvo que la Justicia ya reconoció que Mar del Plata puede administrar su propia costa. En rigor, uno de los principales antecedentes fue la ratificación de la competencia de la Justicia marplatense para intervenir en la causa, luego de que la Suprema Corte bonaerense rechazó un planteo provincial para trasladar el expediente. Esa resolución no definió por sí misma el traspaso del complejo, pero permitió que la discusión judicial continuara en el ámbito local.
El reclamo se produce en medio de una disputa que lleva más de dos años y que tuvo distintos intentos de resolución. En mayo de 2026, el gobierno de Kicillof anunció su voluntad de avanzar con el traspaso de Punta Mogotes a la órbita municipal y convocó a las autoridades locales para iniciar el proceso. Sin embargo, las diferencias entre ambas administraciones impidieron alcanzar un acuerdo. Las audiencias de conciliación realizadas durante los meses siguientes tampoco lograron destrabar el conflicto y, en septiembre, la negociación terminó sin entendimiento, por lo que la causa judicial continuó su curso.
De esta manera, Abad volvió a endurecer su posicionamiento frente a la administración provincial y reactivó uno de los reclamos que atraviesan la agenda política marplatense. Para el senador radical, la discusión excede el manejo de los balnearios y representa una cuestión de autonomía municipal.