Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de noviembre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Abad cruzó a Kicillof y exigió que devuelva Punta Mogotes a la ciudad

El senador nacional de la UCR cuestionó que la Provincia mantenga el control del sector y sostuvo que el Municipio no puede decidir sobre cuestiones básicas del espacio público. El planteo reaviva la disputa por el traspaso del complejo, que continúa sin una resolución entre ambas administraciones.

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