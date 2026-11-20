Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de noviembre de 2026 PRESUPUESTO 2027

La oposición presiona por más fondos y autonomía para manejar los recursos

Intendentes y legisladores de distintos espacios políticos coinciden en que los recursos previstos por Kicillof son insuficientes y cuestionan que el Fondo de Seguridad dependa del endeudamiento. El reclamo que gana fuerza es garantizar partidas, mejorar los montos y permitir que cada distrito decida cómo utilizarlas.

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